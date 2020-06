Vidorreta aprueba el sorteo

El Iberostar Tenerife continúa trabajando con la vista puesta ya en el primer partido del ' playoff a 12' de Valencia, en el que va a competir por colarse en las instancias finales, que dan derecho a disputar el título de Liga ACB. La meta, que en el sistema tradicional de competición, no parece tan al alcance de equipo de potencial medio, como el lagunero, ahora, en este formato tan comprimido, se presenta como un gran reto, pero sobre todo como un objetivo posible.

El entrenador canarista, Txus Vidorreta, hizo ayer en los canales oficiales de su club una valoración del calendario que le ha tocado al equipo, que consta de cinco partidos en la primera fase. Vidorreta considera que empezar ante Unicaja de Málaga, como sucederá, o frente a otro rival, no modifica el grado de dificultad de esta empresa. "En cualquier caso, iba a ser un arranque complicado el inicio. Hay equipos de altísimo nivel. Quienes somos de un perfil medio, también son partidos que hay que ganar en principio. Comenzamos con Unicaja, un equipo potente que se ha reforzado mucho, completamente distinto de aquel con el nos enfrentamos a principios de la temporada; cuenta con cuatro jugadores nuevos. Va a ser un partido duro, donde trataremos de hacer un buen juego para iniciar la competición con triunfo", explicó.

El entrenador vizcaíno valoró también el momento que atraviesa su equipo en una fase de preparación cada semana más parecida a la normalidad, ya con los entrenamientos grupales. "Estamos bien. El equipo solo lleva cinco entrenamientos con contacto, pero se nota que no es un equipo nuevo. Teníamos buenos hábitos de los más de 40 encuentros disputados hasta el parón. Nos cuesta un poco en cuanto a ritmo, así que probablemente no lleguemos a alcanzar el mismo nivel que teníamos, pero noto que el juego no se ha resentido", dijo Vidorreta.