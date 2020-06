Elena Martínez, octavo refuerzo del Salud Tenerife

Elena Martínez es el octavo fichaje del Club Balonmano Salud para la temporada 2020/21. El club tinerfeño sigue perfilando su plantilla de la Liga Guerreras Iberdrola y ha atado a una promesa del balonmano nacional para los dos próximos años.

Martínez es internacional junior y cuenta con solo 19 años de edad, pero es un refuerzo de garantías para la primer línea blanquiazul.

Procedente del Balonmano Mislata valenciano, Elena llega con "muchas ganas de vivir esta experiencia. Ciudad nueva, compañeras nuevas, categoría nueva, estoy muy emocionada por empezar esta etapa", como confiesa a los medios del club.

No se lo pensó demasiado Martínez para aceptar la propuesta, seducida por la "oferta deportiva y las expectativas de competición que se tenían para este año". Además también tiene en cuenta que el "cambio de ciudad no lo es tanto al ser costero como Valencia".

Del Salud Tenerife le atrae que es un equipo "con unas expectativas muy altas para este año y con gente con experiencia y más joven. Este año hay muy buen grupo aunque no conozco personalmente a mis nuevas compañeras, pero sí me he enfrentado un par de veces a algunas de ellas. Creo que le puedo aportar apoyo en defensa y potencia al juego en ataque".

Precisamente se define como una jugadora, "con las ideas muy claras y que mantiene la mente fría cuando los momentos se ponen difíciles". Para el curso 20/21, ya en el Salud Tenerife, Elena apunta alto: "Podemos llegar a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria y, con mucho trabajo y esfuerzo, podríamos clasificarnos para jugar competición europea".