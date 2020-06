Álex Bermejo: "Costará dos minutos acostumbrarnos a la situación"

Bermejo busca su sitio, el que tenía cuando una lesión lo apartó de la titularidad. Volante ofensivo, versátil y con gol, encaja a la perfección en la idea de Rubén Baraja.

¿En qué estado llega a la fase de competición?

Bien, cogiendo ritmo poco a poco, lo bueno es que el equipo está trabajando bien y eso es lo que importa. Intentaremos llegar al máximo nivel que podamos para conseguir ganar los tres puntos en el primero, y todos los partidos.

¿La sensación se parece a la de una pretemporada?

No, es una sensación totalmente distinta, no tienes tiempo a prepararte física ni mentalmente, de igual forma tenemos que estar centrados en conseguir los tres puntos todos los partidos, pero es una sensación extraña.

¿Hay incertidumbre por cómo será este final de Liga?

Un poco sí que hay, pero al final vamos a hacer lo que hemos hecho siempre que es jugar un partido de fútbol, once contra once. Sí es verdad que es una situación un poco extraña, pero nos tenemos que centrar solo en el juego e intentaremos que así sea.

¿Les preocupa no haber jugado amistosos?

No es que preocupe, es una situación a la que nos tenemos que adaptar lo mejor posible, en la que todos vamos a estar igual, es verdad que en una pretemporada tienes partidos para preparar la competición, pero aquí no, aquí ya empiezas al máximo nivel y no hay tiempo para medias tintas.

¿Qué peso puede tener el factor mental, entrar a competir decididos, sin mirar alrededor?

Sí, el tema mental es muy importante, juegas cada poco tiempo y no hay margen para lamentarte de nada, tienes que ir a ganar todos los partidos; está claro que al final no puedes ganar todos los partidos, pero el equipo tiene que estar unido, fuerte, intentar encajar lo menos posible, que es muy importante y si se da un resultado que no es el que quieres, porque queremos ganarlos todos pero eso es muy difícil, recuperarte rápido. Eso va a ser muy importante.

¿Pueden perder concentración jugando sin público?

No sé lo que va a pasar porque no me he encontrado en esa situación nunca antes, pero creo que la concentración es cosa de cada uno, es para lo que trabajamos. Creo que vamos a estar concentrados, estoy seguro de que te va a costar acostumbrarte dos minutos, cuando sales al campo, pero cuando empiece el partido no te darás ni cuenta.

¿Ha visto la Bundesliga?

Vi el primer partido, el Borussia-Schalke y luego el Borussia-Bayern, pero tampoco soy mucho de ver fútbol, no he visto más.

¿Le pareció que se juega a un nivel normal?

Está claro que el nivel es un poco más bajo, pero me parece que eso es lo normal, creo que nadie va a estar al nivel óptimo, al máximo, pero tenemos que intentar estar a uno bueno para poder sacar los partidos adelante.

El Tenerife es de los que más pierden sin gente en su estadio, porque el Heliodoro es muy influyente ¿no le parece?

Sí, a mi eso me da mucha pena, la gente aquí lo vive mucho, dentro del campo te sientes muy bien acogido y es lo que lamento, que los aficionados no puedan venir a animarnos, porque nosotros jugamos para ellos y al final no lo podrán disfrutar, pero intentaremos darles alegría desde la tele.

Una lesión muscular puede costar lo que resta de temporada ¿es otra amenaza?

Sí, nos estamos preparando para que eso no suceda, pero es algo que puedes controlar hasta un punto, al final son muchos partidos comprimidos y no te puedes guardar nada, hay que ir al máximo. Hay riesgo, pero vamos a tocar madera y que todos estemos bien de salud.

Baraja ya le dio un vuelco al equipo tras el parón navideño. ¿Puede enganchar ahora con el alto nivel que tenía?

Sí, creo que sí, estamos trabajando muy bien, el míster está preparando los partidos muy bien y creo que podemos dar un buen nivel.

¿En el vestuario se habla de conseguir algo más que los 50 puntos de la permanencia?

No, la verdad es que no hablamos ni de los 50 puntos, hablamos de ganar al Fuenlabrada e ir ganado todos los partidos, pero el primero es Fuenlabrada y tenemos que ir a ganar a Madrid.

El Tenerife ahora es un equipo intenso, más explosivo, ¿será un examen mantener esas características cada tres días?

Sí, pero tenemos otros recursos y creo estamos haciendo un gran un gran trabajo a nivel físico y que los podremos aguantar

¿Manejar tantos registros han ayudado a Bermejo a adaptarse al estilo de Baraja?

Sí, intento adaptarme a lo que me pide el cuerpo técnico, es una buena característica que pueda adaptarme a los tipos de juego y me siento bastante cómodo con el sistema que estamos proponiendo ahora. A base de jugar partidos, cada vez te sientes más cómodo y cada día mejor.

Jugando en la izquierda a pie cambiado hizo un golazo al Racing ¿Fue su mejor momento?

Ese día fue bonito en una parte, pero me fui muy jodido (por encajar el empate al final). Esa posición me gusta mucho, pero también jugando de segundo punta cerca del área me gusta desenvolverme por ahí cerca del gol.

¿Considera que en el Tenerife está en el equipo ideal con el entrenador idóneo para crecer a sus 21 años?

Si, aquí puedo crecer, es una isla muy acogedora, siento el cariño de la afición y este es un club bonito para crecer. Estoy muy agradecido a cómo me han acogido aquí y lo estaré siempre.

¿No le han ofrecido renovar?

No, de momento no hay nada.

¿Qué le parece el plan de renovaciones en la plantilla?

Me parece fantástico que renueven a compañeros que son importantes y que tienen mucho nivel, me alegro mucho por ellos y creo que el año que viene también será un gran año.

Cómo canterano perico ¿Cómo ve la situación del Espanyol?

Es un poco jodido, porque es el club donde he estado toda mi vida y no me gusta verlo en esa situación, pero confío en que saquen esto adelante. Tengo muchos amigos allí y deseo que al final salven la categoría, porque me alegraría mucho por ellos.

¿Ha llegado a pensar que hubiera tenido cabida allí?

No, estoy centrado aquí en el Tenerife, deseo que se salven y no pienso en nada más.