La Subida Los Loros detiene sus motores hasta el próximo año

Otra carrera tinerfeña más que no se va a celebrar este año. El Club ProGT Arafo, organizador de la Subida Los Loros, ha comunicado la no celebración este año de la tradicional rampa de montaña, y que esta temporada cumplía su 30 aniversario. La cita sureña debía inaugurar además el Campeonato de Canarias de Montaña. Y es que la crisis sanitaria derivada del covid-19 sigue dejándose notar en el automovilismo y la rampa de Arafo no ha sido ajena a estas dificultades. Con todo, recientemente, la Federación Canaria de Automovilismo ha solicitado a los organizadores una respuesta acerca de las posibilidades de sacar adelante cada una de sus pruebas. En ese sentido, a día de hoy el Club ProGT Arafo no puede garantizar la realización de la XVI Subida Los Loros, principalmente, porque los recursos económicos que nacen en las instituciones y en las empresas privadas están condicionados por la situación actual.

Al objeto de facilitar la agilidad del calendario 2020, el Club ProGT Arafo ha comunicado a la Federación Insular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife que no organizará la edición prevista para esta temporada, por lo que otra cita tendrá la oportunidad de cubrir el hueco que deja Tenerife para representar a la isla en el Campeonato de Canarias de Montaña.



Hueco para otra prueba



"Entendemos que hay que trabajar con agilidad y por ello, en consenso con el Ayuntamiento de Arafo y el grupo de patrocinadores, hemos comunicado a la Federación de Tenerife nuestra intención de regresar en 2021", comenta Yony Pérez, miembro de la entidad organizadora. "Todos queremos volver a escuchar los motores, así que, con tiempo, otro organizador de la isla podrá ocupar nuestro lugar en el Regional de montaña, algo que esperamos sea una realidad", deseó. "Por nuestra parte nos ponemos a pensar ya en la edición 2021, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento de Arafo y de los patrocinadores que, desde 2016, nos han venido apoyando", concluyó uno de los responsables de la organización de la emblemática prueba tinerfeña.