Borja Iglesias se pinta las uñas y crea tendencia

Ayer se hizo viral una fotografía del jugador del Real Betis, Borja Iglesias en la que se le podía ver que se había pintado las uñas de color negro. Al ser preguntado por esto el jugador ha contestado en las redes sociales, Twitter, que lo ha hecho para protestar contra el racismo y apoyar el movimiento antirracista que se ha formado después de los sucesos de Estados Unidos.



Según decía el mismo en Twitter "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Además, tengo que admitirte que me gustan".



El periodista y colaborador en Onda Cero Raúl Granado ha realizado un hilo en Twitter para ir informando sobre todas las actualizaciones que ocurrían después de descubrir este detalle de Borja Iglesias. El jugador del Real Betis se ha llevado muchos aplausos, pero también muchas críticas.



Entre las críticas ha habido personas seguidoras y fans del equipo que le han acusado de todo. No han sido opiniones, sino amenazas y también insultos directos como "Maricón".



Este jueves, tanto su club, el Real Betis, como el Consejo Superior de Deportes han enaltecido su iniciativa. Y es que Iglesias le ha hecho un gol a la homofobia y al racismo.





Pronunciamientos así nos emocionan. Con vuestro permiso, suscribimos esas mismas palabras, incluyendo el calificativo de auténtico top para @BorjaIglesias9.

De cuando tan solo unas palabras pueden significar un mundo. ????

No al racismo. No a la homofobia. https://t.co/c8aBNWOQqC — CSD (@deportegob) June 4, 2020