Arranque de cuidado para el Iberostar

Dos partidos para pensar en grande o casi decir casi adiós al curso sin poder refrendar 22 notables jornadas. La ACB dio a conocer ayer el calendario de la fase final que tendrá lugar en Valencia del 17 al 30 de junio, orden de emparejamientos en el que el Iberostar Tenerife apenas tendrá margen para un regreso titubeante a la competición oficial. Y es que el cuadro de Txus Vidorreta se medirá en la primera jornada (miércoles 17) al Unicaja, y apenas dos días después al Baskonia, ambos contendientes directos -sobre el papel- en la posible lucha por alcanzar las semifinales. Sendos buenos resultados situarían a los canaristas en disposición de convertirse en la gran sorpresa de la temporada. Los isleños ya ganaron a los andaluces en la primera vuelta (80-88), mientras que sucumbieron frente a los vitorianos en sus dos duelos: 78-79 en el Santiago Martín, y 75-58 en el Buesa Arena en el que fue su último encuentro antes del parón.

Y un final exigente. Tras ese arranque de cuidado, el Canarias se las verá con el Retabet Bilbao Basket el domingo 21, mientras que en la penúltima jornada de la liguilla (día 23), los isleños se toparán con el Joventut de Badalona, antes de cerrar esta serie de cinco encuentros (día 25) contra el Barça, líder de la ACB en el momento de la interrupción. El formato de liga a una sola vuelta permite que tres triunfos sobre cinco posibles puedan valer para meterse en semifinales (se clasifican los dos primeros de cada grupo), mientras que con cuatro victorias cabe la posibilidad de quedarse apeado. En este sentido, la diferencia de puntos en cada encuentro se antoja vital.

Tres franjas horarias. El presidente de la ACB, Antonio Martín, desveló que los 30 partidos de la liguilla (tres por día desde el 17 al 26 de junio) se jugarán en tres franjas diferentes. La primera tendrá lugar a las 14:30 horas, la segunda a las 17:30 y la última a las 20:30. Más espacio temporal del habitual que en competiciones como la Copa del Rey (se dejan dos horas y media entre partido y partido) en gran medida para poder proceder a la correcta desinfección de la zona de juego del Pabellón La Fuente de San Luis, escenario de todos los choques. Queda por definir todavía en qué hora queda fijado cada choque. Los encuentros serán emitidos por Movistar en plena competencia televisiva con el fútbol de Primera y Segunda.

Apenas queda una semana. Si bien su primer encuentro está fijado para el día 17, al Iberostar Tenerife le queda apenas una semana antes de emprender su viaje hasta tierras valencianas. Y es que la ACB ha posibilitado a cada equipo la opción de llegar a la sede de la fase a partir del miércoles 10 con el fin de adaptarse al que será su hábitat en este epílogo liguero, y a la vez disputar un amistoso, a modo de rodaje, en los días previos. El rival sería un conjunto del otro grupo por lo que el Canarias bien podría medirse al Herbalife Gran Canaria en lo que sería la simulación del frustrado derbi regional que fue abortado a última hora por el Estado de Alarma.

Los jugadores, convencidos. En sus declaraciones en #Vamos, Antonio Martín también calificó como "muy provechosa" la reunión que la ACB y la Asociación Española de Médicos de Baloncesto, mantuvieron días atrás con los jugadores de la liga "para explicarles el protocolo" de seguridad elaborado. "Escuchamos sus inquietudes y dudas", resaltó el presidente de la Asociación, que también apeló "a la responsabilidad de todos" para que "pese a estar en un momento de desescalada", los profesionales "hagan todo lo posible" en estos días previos "para evitar riesgos". "Bajar la guardia ahora sería lo peor que podemos hacer", añadió.

Una burbuja 'divertida'. "Es un error ir una semana antes y estar viendo las musarañas sin hacer nada", se quejaba hace unos días Pierre Oriola, pívot del Barça. Ayer Martín habló sobre este aspecto mental que no terminaba de convencer a los jugadores. "No me gusta llamar a esto burbuja porque parece que vamos a estar encerrados, pero en realidad trataremos que la fase sea lo más llevadera posible, ya que hemos logrado zonas de esparcimiento, alguna de ellas muy divertida", explicó el presidente.