La seguridad, antes que la afición

Aún con el eco de la ambiciosa propuesta lanzada por Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, Miguel Concepción –máximo responsable del CD Tenerife– se mostró ayer extremadamente cauto ante la posibilidad de que haya público en los estadios en este apretado epilogo de la temporada 19/20. Tal y como reconoció en el programa Bota Heliodoro, perteneciente a la radio oficial del club, "el deseo" existe, pero imperarán, sin discusión, las "instrucciones de las autoridades sanitarias".

Máxima seguridad. "El deseo de todos es ver los estadios con afición. ¿Qué sería el fútbol sin esos que lo apoyan y lo arropan y que son la razón de ser del propio fútbol? Los queremos en el campo lo antes posible, pero respetando el protocolo y las recomendaciones que emanen las autoridades sanitarias, velando porque se haga con la máxima seguridad en cuanto a la protección de nuestra afición. Estaremos expectantes a cualquier iniciativa que tomen las autoridades respecto a esa posibilidad, pero asumiendo lo que ahora mismo está determinado, que es que se comience con los estadios cerrados".

Incertidumbre futura. "No sé lo que ocurrirá mañana, ni nadie puede saber si tendremos algún tipo de repunte, porque el covid-19 está ahí y debemos tener mucho cuidado. No nos toca otra que ser respetuosos con las normas que procedan del protocolo; lo que se recomiende, así se hará. No me atrevo a anticipar cuándo será posible ese regreso de nuestra afición al Estadio".

¿El próximo curso? "Todo depende de cómo evolucione el virus, aunque hasta ahora la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar, sobre todo en Canarias. Y eso hay que aplaudirlo porque es el camino correcto. Pero el virus está ahí, por lo que debemos seguir las recomendaciones para tratar de evitar en lo posible los repuntes. Si todo marcha bien y somos disciplinados, y las autoridades estiman que podremos acceder en el futuro, pues bienvenido será. Confío en que más pronto que tarde se encuentre una vacuna que nos transmita tranquilidad".

Ilusión. "Nuestros jugadores han sido muy responsables durante el confinamiento, realizando trabajos físicos en sus viviendas. Ahora llevamos unos días haciendo ese trabajo de campo para ir entrando en esa fase final. Todos estamos ilusionados con que se termine este tramo de LaLiga que falta, pero con responsabilidad y siguiendo siempre el protocolo".

Plantilla mentalizada. "La plantilla está animada y veo a los chicos muy mentalizados para el arranque, trabajando bien. Ojalá lleguemos a ese punto marcado ante el Fuenlabrada para sacarlo adelante. También trabajamos ahora en ese protocolo del traslado a Madrid y su posterior regreso. Confío en que lleguemos con una puesta a punto adecuada para competir bien y seguir con la trayectoria positiva y la filosofía de los últimos partidos".

Los ansiados 50 puntos. "Sabemos que no será fácil puntuar en Fuenlabrada, pero debemos viajar con la mentalidad de competir e ir a por todas en cada encuentro como si fuera el último. Espero que así sumemos y llegar lo antes posible a la cantidad de puntos que den la permanencia. Logrado eso tendremos otras miras, pero ahora mismo no podremos ir más allá del primer partido".

Elogios al director deportivo. "Juan Carlos Cordero está haciendo su trabajo. Era importante para el club una estabilidad, iniciada con la renovación de los capitanes. Quedaba Aitor Sanz, pero ya se ha cerrado. Es muy importante para nosotros la continuidad de Alberto, y la ampliación de Moore y Sipcic. Estamos dando más estabilidad al plantel de cara a este curso, y también para la campaña 2020/21".

Respeto a los abonados. "Se les ha dado una salida con varias opciones para compensarlos. Y por eso no puede faltar, de acuerdo al respeto con el abonado, la devolución del dinero correspondiente. Existe un abanico de opciones y cualquiera que elija el aficionado será muy respetable. Sabemos que son momentos difíciles y entendemos que quieran recuperar esa parte del dinero



La opción: que todo el país esté en fase 3



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, afirmó ayer que no descarta la posibilidad de que pueda entrar público a los estadios de fútbol en la fase 3 de la desescalada, pero señaló que dependerá de la evolución de la epidemia del covid-19 en todas las comunidades autónomas. Simón recordó que en la competición el factor que tiene el público es importante para el devenir de los partidos. Por eso, dejó claro que hasta que no pueda haber aficionados en todos los campos, no se debería aplicar la norma del regreso de los hinchas a las gradas. "El ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará", dijo. Simón.