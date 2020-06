María Zaldúa, séptima incorporación del Salud Tenerife

El Club Balonmano Salud sigue perfilando su proyecto deportivo para la temporada 2020/21 y anuncia su séptima nueva incorporación. Se trata de María Zaldúa, una joven jugadora que refuerza el pivote blanquiazul para el siguiente curso.

"Este fichaje supone cumplir un sueño", explica a los medios del club la internacional juvenil con España. "Desde que era pequeña quería jugar a balonmano, y al cabo de los años me he dado cuenta que es lo que más me gusta. Y ahora jugar con un equipo de División de Honor supone un reto muy grande, pero esos retos de los que te gusta", añade la jugadora, de tan solo 18 años de edad.

Procedente del Aiala Zarautz, Zaldúa relata que será "la primera vez que jugaré en División de Honor, y sí, creo que me va a ayudar mucho a acumular experiencias y jugar a otro nivel alto. Creo que este equipo tiene mucho que ofrecer en cuanto al nivel y experiencias. Y por ello estoy muy contenta de que se fijen en mí, en una jugadora joven, para seguir completando el equipo".

En cuanto a su corta, pero dilatada trayectoria, la pivote explica que empezó a "jugar a balonmano cuando tenía 12 años sin saber muy bien en lo que me metía. Empecé en el club de Zarautz, donde he pasado todos estos años. Ese mismo año me llamaron de la selección territorial (Euskadi) y quedamos terceras en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Hace dos años, con el equipo del club, pudimos ganar el campeonato de Euskadi, así como en el año 2016, y llegar al Campeonato de España disputado en Elda. Y allí es cuando ganamos el bronce, y me nombraron la mejor pivote del campeonato. Y este año, he tenido la oportunidad de jugar en el equipo de División de Plata del Aiala. En cuanto a la selección nacional, he estado en varias concentraciones. En 2018, pude disputar el Europeo OPEN que se celebró en Suecia (Gotemburgo). El pasado verano, estuvimos en varios sitios; en Bakú (Azerbaiyán) jugando el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE), y después nos fuimos a Eslovenia a jugar el Europeo. Y este año, hemos ido a Noruega a jugar el EscandIbérico".

María se define como una jugadora "con fuerza, valiente y que no se rinde. Sigo luchando hasta el final hasta conseguir lo que me propongo. Creo que defensivamente puedo aportar al equipo. Y en cuanto al ataque, no soy una jugadora muy alta pero si luchadora, y si se lucha se puede conseguir cualquier cosa que te propongas".

Por último indica que conoce a "Alma Jaén, quién pudo disputar el Europeo, y el Escandibérico de Noruega conmigo. Cuando Pepe Salguero se puso en contacto conmigo, me dijo que querían un equipo joven que luchara en cada momento para lograr lo máximo, y creo que podría dar lo que piden. Y de la temporada 2020/21 espero poder seguir aprendiendo y creciendo como jugadora", finaliza.