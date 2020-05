Volver con el contador a cero

El confinamiento ha supuesto para los deportistas profesionales un frenazo en seco. Para algunos, incluso, un paso atrás. Así ha sucedido con Andrés Mata y Atenery Hernández, obligados a pasar por el quirófano para ponerse a punto. Volverán con más ganas.

El que no se ha visto condicionado por contratiempo físico alguno es el otro halterófilo tinerfeño de la elite, Acorán Hernández. El de Los Silos pasó "los dos primeros meses" del encierro en Madrid. Lo hizo junto al grancanario Alejandro González. "Como él tiene un gimnasio pudimos llevarnos a casa varios aparatos y hacer algo de trabajo", relata, aunque desde que vio que Canarias "ya pasaba a fase 1" contactó con Víctor Galván, su entrenador del Centro Regional de Halterofilia, para regresar a casa (lo hizo hace 16 días) una vez que "las pruebas de PCR confirmaron" su negativo. "Me lo estoy tomando como una oportunidad que nos han dado para mejorar, y sobre todo para preparar al Europeo", relata Aco, que admite se veía "con posibilidades para conseguir alguna medalla" en la cita de Moscú. "Sigue siendo mi principal objetivo de este año", añade, sabedor de que uno o varios podios en esta competición le mantendrían con "alguna posibilidad" de estar en Tokio. "No estoy cerca ni es imposible, lo estamos peleando, para mí sería un sueño y lo voy a luchar", deja claro. "Ahora mismo me encuentro muy bien, haciendo marcas que rozan mi tope personal", concluye.