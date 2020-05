Félix hernández: "Entiendo que los jugadores hayan tenido miedo"

Satisfecho en el plano deportivo y en el económico tras la confirmación de que la ACB podrá acabar su curso, el presidente canarista admite que la oferta de Valencia "era irrechazable" y entiende que algunos jugadores hayan sentido miedo ante el covid-19.

Ya ha expresado su satisfacción en lo deportivo por el hecho de que el curso pueda acabar. ¿También en el plano económico? ¿Esto implica que el Canarias salva económicamente el año?

Sí, sí. Pero el Canarias y todos. En caso de no haber acabado la merma hubiera sido mayor. Jugar servirá para acabar con buenos números.

Cuando habla de buenos números, ¿habla aún de déficit?

No, no, no. Es para no acabar en negativo, porque el poder terminar la temporada nos permite no tener mermas en los patrocinios. Evidentemente si ganáramos la ACB sí tendríamos un ingreso bastante mayor por parte de los derechos televisivos.

¿Se han quitado entonces un gran peso de encima?

Así es. Por eso de nuestro trabajo desde hace un tiempo para que la liga pudiera acabarse.

¿Si no hubiese sido por la distancia geográfica, Tenerife habría tenido serias opciones de albergar la fase o la oferta de Valencia era irrechazable?

Lo de Valencia era irrechazable. Aquí lo que primaba era la garantía sanitaria y evitar contagios. Y en ese sentido era vital lo que ellos ofrecían, muchas canchas, un total de diez, y vestuarios, uno para cada equipo. A eso se añade un hospital de campaña en el mismo recinto. Era muy complicado competir contra eso. Nos queda mucha pena que no fuera aquí porque a nivel mediático esta fase será una bomba a nivel mundial, ya que se va a ver en todos lados; pero debía primar la garantía de los jugadores y Valencia se lo ha llevado merecidamente. Nos queda pena pero a la vez la seguridad de que allí los jugadores van a estar tranquilos.

¿Cómo ve a su equipo? ¿Cree que tiene opciones de hacer algo importante?

Trabajando para eso están. Los veo confiados en intentar salvar su cuarto lugar y jugar las semifinales. Particularmente lo veo más abierto que nunca, y por eso no puedo ser ni optimista ni pesimista.

¿Entiende que haya habido miedo en los jugadores?

Por supuesto. Como lo ha podido haber en todos los sectores de la sociedad, porque estamos hablando de una reacción humana. Al inicio del confinamiento todos estábamos con esa incertidumbre, pero creo que las dudas se han ido despejando y se les ve más tranquilos. También es cierto que esa sensación ha sido alentada por algunos que desde el principio no querían que se volviese a jugar. No sé por qué motivos, intereses o argumentos. Pero se ha impuesto el sentido común, y sobre todo la garantía que se le da a los jugadores.

¿Y ese miedo ha existido en la plantilla del CB Canarias?

Nunca nos llegaron a decir directamente el no querer jugar, pero sí me consta que al principio los jugadores estaban con esa incertidumbre y preocupación porque no sabían cómo sería todo. Luego se conoció el protocolo a seguir y se le explicó a los capitanes que nunca, ni nosotros ni la ACB, apoyaríamos una reanudación de la competición si no existían las máximas garantías sanitarias.

¿Cómo compensarán a los abonados por los partidos que no podrán ver este curso?

Estamos trabajando para crear un abono atractivo para la próxima temporada. Hemos diseñado varias propuestas, pero todavía no queremos anunciar nada porque todo dependerá de cuánto aforo inicial podamos manejar. Compensaremos a los abonados por los partidos de la liga regular, que fueron cinco, aunque ya habíamos regalado el primero del Oostende, por lo que serán cuatro. Trataremos de hacerlo lo más atractivo posible para no perjudicar a los abonados.

¿Cuando habla de atractivo es sinónimo de más barato?

Atractivo es que con la compensación y con la liga del próximo año sea... interesante. Es combinar una cosa con la otra. Creo que en estos últimos años le hemos dado a nuestros abonados ACB y competición europea, sin apenas incremento de precio. Y queremos que siga en la misma línea, sabiendo que la sociedad quedará con los bolsillos bastante tocados. Por eso trataremos de que el precio del abono no sea un hándicap para que el aficionado no venga al pabellón. El objetivo, que no va a ser nada fácil, es repetir el número de abonados de este último año.

La temporada 20/21 con 18 o de 20 equipos. ¿Qué es lo que preferiría y, qué es lo que finalmente cree que ocurrirá?

Siempre hemos luchado por ascensos y descensos, porque creemos que es lo que al final le acaba dando un cierto nivel a la liga, tanto a la ACB como a la LEB. Me gustaría que subieran dos equipos, pero estamos ante un año excepcional y habrá que ver bien si los proyectos que desean ascender realmente tienen suficiente fortaleza económica y pueden hacerlo. Si finalmente logran subir lo que tenemos claro es que se debe cambiar el sistema de competición, al menos para un año de transición. Ya sea con una liga regular y luego final a cuatro, o dos grupos de diez. Habría que variarlo porque los que jugamos en Europa, que somos 11 clubes, no podemos saturar más el calendario de partidos porque entre el preolímpico y las ventanas no habrá fechas.

Pero ese curso transitorio implicaría cuatro descensos. ¿No es muy arriesgado?

Precisamente por este motivo no será nada fácil sacar adelante este planteamiento. Pero estamos ante un año excepcional y diferente, que será duro para muchos y en el que casi todos tendremos el riesgo de bajar.