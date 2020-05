El CD Tenerife articula la compensación para abonados

El CD Tenerife ha dado a conocer este viernes las maneras en las que sus abonados de la presente campaña (2019/20), en la que el resto de partidos serán a puerta cerrada como consecuencia de la crisis del coronavirus, pueden hacer uso de la parte proporcional no disfrutada; es decir, de aquellos partidos en el Heliodoro Rodríguez López que no se disputaron tras la declaración del estado de alarma.



El Consejo de Administración del CD Tenerife ha puesto en marcha distintas alternativas sobre las que podrán elegir en función de si optan por renovar o no el abono la próxima temporada 2020/2021.



Supuesto de no renovación abono 2020/2021



En el caso de que llegada la próxima campaña de abonos opte por no renovar el mismo se podrá elegir entre:



1. Donación a la Fundación Canaria CD Tenerife del importe proporcional de los últimos cinco partidos de la temporada 2019/2020 en el Heliodoro Rodríguez López para obras sociales tales como el CD Tenerife EDI, los equipos femeninos de la Fundación Canaria CD Tenerife, Proyecto +Base, Sembrando Identidad.



2. Tarjeta descuento para aplicar la cantidad correspondiente en entradas para partidos de la próxima temporada del CD Tenerife en el HRL (no incluye Días del Club).



3. Devolución de la parte proporcional correspondiente de los cinco partidos de la temporada 2019/2020 que no va a poder presenciar en el Heliodoro Rodríguez López debido a la Covid-19.



Supuesto de renovación abono 2020/2021



En el caso de que llegada la próxima campaña de abonos opte por renovar el mismo:



1. Donación a la Fundación Canaria CD Tenerife del importe proporcional de los últimos cinco partidos de la temporada 2019/2020 en el Heliodoro Rodríguez López para obras sociales tales como el CD Tenerife EDI, los equipos femeninos de la Fundación Canaria CD Tenerife, el Proyecto +Base, Sembrando Identidad.



2. Donación del 50 por ciento del importe proporcional de los últimos cinco partidos de la temporada 2019/2020 en el Heliodoro Rodríguez López a la Fundación Canaria CD Tenerife para obras sociales y vale regalo del 50 ciento restante para su redención en la tienda oficial del CD Tenerife u otros productos y servicios de nuestros patrocinadores.



3. Reducción proporcional sobre la tarifa del abono de la próxima temporada 2020/2021.



4. Devolución de la parte proporcional correspondiente de los cinco partidos de la temporada 2019/2020 que no va a poder presenciar en el Heliodoro Rodríguez López debido a la Covid-19.



"Parte proporcional de abono 19/20 no disfrutado"



Si bien el abono adquirido al comienzo de la Temporada 19/20 incluía únicamente 19 partidos de Liga, a lo largo de la misma el Consejo de Administración determinó que ni el derbi con la UD Las Palmas, ni ningún otro partido de Liga, ni el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa SM el Rey ante el Real Valladolid fueran de pago para los abonados.



Por lo que si toda la temporada se hubiera disputado "con público", el abonado hubiera podido disfrutar de 22 partidos. De esta manera, la parte proporcional no disfrutada será la de 5 encuentros sobre 22.





"Abonos Peña y Abonos Empresa"

En relación a los abonos peñas y empresas se contactará con los titulares de los mismos para plantearles opciones específicas.