Aitor Sanz: "Estoy donde quiero estar"

Al menos frente a la pantalla mediática, no parece un futbolista muy expresivo. En el campo tampoco necesita sobrecargar la gestualidad para ejercer como eje absoluto del juego de su equipo. De puertas afuera, entonces, Aitor Sanz justifica la definición con la que lo presentó ayer el director deportivo, Juan Carlos Cordero: "es un líder silencioso". Durante sus siete años en la Isla. Aitor ha encarnado dos papeles antagónicos, los que le deparó el destino: el de ejemplo de regularidad y eficacia, con una media altísima de partidos completos en cada uno de sus seis primeros años; y el de lesionado crónico, con el añadido perverso de que sus 15 meses de calvario siempre estuvieron asociados al prejuicio sobre su edad.

Aitor transitó por ambas situaciones de forma modélica. No hay un solo reproche suyo desde la soledad de la lesión, ni una mala palabra de nadie en el club sobre su conducta, ni un mal recuerdo en la afición respecto a su ejercicio profesional. Aitor es ejemplar, uno de esos deportistas de consenso, mérito de extrema dificultad en estos tiempos. Seguramente, en su fuero interno, estará orgulloso de los méritos que hizo en el terreno de juego para lograr que a sus casi 36 años, el club le siga considerando "fundamental". No lo renuevan para premiarlo, sino porque lo necesitan. "Nunca me he ido, siempre he estado aquí. Necesitaba un tiempo para pensar; es verdad. Mi situación familiar había cambiado y he pensado en esta situación de crisis sanitaria, pero estoy donde quiero estar. Si estoy en el CD Tenerife es porque de verdad es lo que quería. Ha sido un cúmulo de cosas. Me encuentro cómodo en el club y han demostrado que quieren contar conmigo. Eso es importante, y también es esencial el cariño de la gente. Mi familia y yo estamos cómodos aquí, y estoy encantado". Así resumió los motivos que lo impulsaron a firmar tras una negociación larga y compleja. "Es un proceso normal en una negociación, cada parte tira más hacia su lado hasta encontrar un punto en común. Hemos avanzado en una buena dirección hasta llegar al acuerdo". Aitor no negó que el Cádiz estuvo en su camino, pero sí la profundidad de ese interés. "Álvaro Cervera dijo que le gustaría contar conmigo. El CD Tenerife estaba en una situación delicada y no quería abandonar al equipo en ese momento. El CD Tenerife necesitaba de mi compromiso, y con la llegada del nuevo míster pudimos sacar adelante la situación tan delicada en la que estábamos. No hubo negociaciones con ningún otro equipo".

La intrahistoria de las negociaciones, el ánimo y el calado de las relaciones han cambiado entre la plantilla y la dirección deportiva. Con Cordero, de momento, todo termina fluyendo. Cuando alguien llega nuevo a un club y te demuestra desde el primer momento que quiere contar contigo es importante. Estoy encantado con su interés y ha habido un punto de acuerdo; estoy encantado de trabajar con él". La fórmula para que Sanz llegue de blanquiazul hasta 2022 no es nueva. "Es una opción por una serie de partidos jugados. Espero contribuir al equipo lo mejor posible y jugar esos, o más, para seguir en el CD Tenerife". Aitor no olvida que durante su lesión, el Tenerife siguió confiando en él, algo que realmente llegó a parecer un acto de fe para la mayoría en el entorno. "Me he sentido muy querido aquí y el club ha confiado en mí en los momentos más difíciles, en la lesión, y en el proceso de volver. Había dudas lógicas respecto a mi rendimiento, y quiero devolver esa confianza con buenos partidos".

Metidos de lleno en la acelerada actualidad de este reinicio de competición, como uno de los capitanes del vestuario admite que la negociación para salir del ERTE fue complicada. "Ha sido una situación delicada para todos. Entendemos que el club tiene que ser viable económicamente y tenemos que intentar adaptarnos para que el club sufra las menores pérdidas posibles, y nosotros también. Ha habido demasiado ruido, porque la verdad es que llegamos a un acuerdo rápido, y Juan Carlos Cordero ha sido importante en eso". Una vez superado el trance, Sanz mira de frente a esta minitemporada que se acerca. "Veo a gran nivel a mis compañeros, algunos me han sorprendido y creo que podemos dar guerra en el campeonato", aunque no olvida el largo período de inactividad. "Ha costado bastante. Han sido muchos días sin poder correr. La primera semana fue bastante dura para activar la musculatura del cuerpo que estaba atrofiada por el confinamiento. Poco a poco volvemos a la normalidad. Los entrenamientos de grupo ya son parecidos a la realidad, pero queda el paso clave que es entrenar todos juntos, y trabajar 11 contra 11 antes de que llegue la competición", terminó diciendo.