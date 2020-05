Dani: "Quiero disfrutar estos dos meses"

Uno de los principales beneficiados con la llegada de Rubén Baraja al banquillo del Tenerife es Dani Gómez, cuyo protagonismo no ha dejado de crecer desde que el nuevo modelo de juego tomó vuelo, allá por el mes de enero. Dani llegó al intermedio de la Liga con sensaciones contradictorias, incluso llegó a especularse con la opción de que buscara un cambio de aires en el mercado de invierno, pero su situación ha cambiado de manera radical. El estilo de Baraja, la presión, la ruptura, la velocidad, ese juego intenso y voraz, le viene muy bien a sus características.

La cesión del delantero de Alcorcón finaliza cuando acabe la presente temporada y su futuro depende también de la voluntad del Real Madrid, que tiene sus derechos dos años más. Fue una renovación larga y muy trabajada y ahora el club blanco la puede rentabilizar. "Una vez acabe el curso, veremos qué pasa en el futuro. Mi cabeza ahora mismo está en el Tenerife. Quiero acabar la temporada para dejar al equipo lo más arriba posible. Individualmente, quiero aportar goles y trabajo. Como he dicho muchas veces, un jugador solo no hace nada, esperemos que todos los compañeros den el cien por cien y yo aportar mi granito de arena", manifestó ayer en la entrevista que publicó el club y LaLiga en sus medios.

Baraja ha apostado por Dani, como pareja de Joselu, y el rubio delantero le ha respondido con creces, pero volver a tenerlo la temporada próxima es otra cuestión. "Cuando un jugador tiene un buen momento, se habla bien de él y de posibles cosas para el futuro. Por el momento, siendo sincero, estoy únicamente centrado en acabar el año con el Tenerife porque me siento a gusto y centrado aquí. Quiero disfrutar de estos dos meses de competición y hacerlo lo mejor posible", matizó.

Con independencia de lo que suceda en los últimos once partidos, el futbolista ya puede decir que ha aprovechado su cesión. "Ha sido un año muy importante. Es el primer año que salgo de Madrid, pues ha sido mi mundo durante prácticamente nueve o diez temporadas. Lo he vivido con mucha intensidad porque, cuando sales por primera vez, cuesta porque te encuentra con rutinas nuevas. Me costó adaptarme a un principio, hay que tener paciencia y así cada jugador encuentra su sitio, más con este cuerpo técnico y estos compañeros, que te facilitan las cosas. Se ha visto mejor versión y confío tanto en este equipo como en mí", explicó.

La temporada que queda. "Estamos con muchas ganas, -dice Dani-, llevábamos dos meses en casa sin la rutina de tocar balón y sin los compañeros. Hemos venido con mucha ganas porque sabemos que la competición va a reanudarse. Vamos recuperando sensaciones para volver a tocar balón. Queremos volver a sentirnos como antes, futbolistas", dijo antes de valorar este proceso de vuelta. "Se hacía un poco extraño por esos entrenamientos individuales o separados, pero poco a poco retomamos la normalidad. Sabemos que esto es como una minipretemporada donde debemos llegar finos al día del inicio. Vamos asimilando todo bien. Manu tiene bien controladas las cargas que podemos soportar. En general, las sensaciones son positivas. Llegaremos a punto", considera. El objetivo de la plantilla es el partido en Fuenlabrada, pero ya no habrá casi respiro hasta el final. "Lo más importante es que nos sintamos bien, previniendo las lesiones. Hemos empezado de cero, así que toca ir poco a poco subiendo la intensidad. Lo principal es encontrarnos a nosotros mismos".

Objetivo: permanencia. El delantero no mira más allá del escalón de los 50 puntos. "Por cómo se dio la temporada sigue siendo el mismo, mantener la categoría. A partir de ahí, si podemos mirar a cotas mayores, bienvenido sea. Pero tenemos que ir poco a poco, a ver que nos deparan los siguientes partidos". Todo pasa por recuperar el nivel. "Lo hemos hablado, como la gente, nosotros también queremos ver a ese Tenerife agresivo, rápido y con ganas de marcar y de sumar victorias, como veníamos haciendo. Esperemos que se vuelva a ver a ese Tenerife con ganas". Gómez piensa en retribuir al público del Heliodoro con un buen tramo final de temporada. "La gente siempre ha estado con nosotros, incluso cuando no estuvimos bien. Solo tengo palabras de agradecimientos a todos. Queremos darles alegrías", terminó.



Reunión con posibles horarios

El Tenerife podría conocer este mediodía los horarios de las cuatro primeras jornadas de Liga (Fuenlabrada, Málaga, Racing de Santander y Mirandés), en el curso de una nueva reunión de los 42 clubes profesionales con LaLiga. El organismo que preside Javier Tebas ya sabe que dispone del visto bueno para programar los partidos cualquier día de la semana, tras el entendimiento al que se ve forzado con la Federación Española. Además de este calendario, en la citada reunión podría quedar encauzado el inicio de la temporada 2020/21, que apunta a la segunda semana del mes de septiembre. Será un jueves intenso, con entrenamiento a primera hora de la mañana (9:00) en El Mundialito (ayer lo hicieron en el Estadio durante 90 minutos), rueda de prensa de Aitor Sanz y reunión con la patronal.