Nikola Sipcic: "Aquí el fútbol es más rápido"

Nikola Sipcic se mostró sorprendido por su renovación con el Tenerife hasta 2024 e ilusionado, porque su proceso de adaptación mejora cada semana en las filas del club blanquiazul. Sipcic, en rueda de prensa telemática, detalló sus sensaciones tras ampliar el vínculo y repasó que sus comienzos en el club blanquiazul no fueron fáciles. "Ha pasado mucho tiempo, ocho meses. Fue un comienzo difícil para mí en los primeros partidos. Jugaba y pasé al banquillo, y luego me quedé fuera. Pero siempre hay que ser positivo porque todo puede cambiar; ahora me siento mejor con mi juego y en el equipo", reconoció antes de expresar su sorpresa por la oferta de ampliación de contrato. "Quiero aprovechar esta oportunidad; no me la esperaba. Los contactos empezaron hace cosa de un mes; la decisión fue rápida, porque es un nuevo paso para mí en el fútbol y estaré cuatro años más en el CD Tenerife", manifestó en inglés, aunque parte de su integración consiste en su aprendizaje del idioma. "Me siento cada vez mejor, incluso empezando a hablar español con mis compañeros y el entrenador", dijo sobre su adaptación. "Es algo normal en el fútbol, especialmente si cambias de país, lenguaje, cultura y estilo de fútbol. El de aquí es más rápido, diferente, pero lo importante es que ahora me siento mucho mejor". El jugador serbio está feliz de seguir los pasos de Alberto y Carlos Ruiz, que renovaron hace poco. "Me alegra. Me entreno con Alberto y con Carlos Ruiz desde que llegué y son buenos compañeros. Carlos Ruiz tiene mucha experiencia y me ha ayudado... y Alberto es un gran defensa. Entiendo que jugamos bien juntos; nos podemos mejorar entre todos", expuso.

En una mirada al frente, al exigente tramo que viene, Sipcic asegura que están "muy bien, entrenándonos muy duro en esta situación tan diferente. Tenemos que hacer lo que es mejor, seguir fuerte, ser positivos y prepararnos muy bien para LaLiga, aunque admite que será complicado para el Tenerife. "Será difícil, seguro, para nosotros viajar tantas veces y jugar cada tres días. Pero somos profesionales y tenemos que trabajar muy duro para estar preparados". El serbio no puso reparos al hecho de jugar sin público. "Será diferente, seguro. El fútbol se juega para las aficiones, pero ahora hay que mirar por la seguridad de todos. Los echaremos de menos, seguro, son un jugador más cuando actuamos en casa y nos animan. Pero va a ser igual para todos los equipos, sin sus hinchas. Nunca he jugado sin público", terminó.