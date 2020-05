El Salud Tenerife alcanza un acuerdo con el Balonmano Tejina y tendrá un filial

Concluida la temporada 2019/20 con la permanencia lograda sobre la cancha, es hora de hacer balance de la trayectoria reciente del Club Balonmano Salud y, también, mirar hacia al futuro toda vez que, pese a los momentos tan difíciles que estamos viviendo, no se ha dejado de trabajar ni un solo día en construir el futuro deportivo y social del club. Al punto de que, renovaciones y fichajes para el próximo curso ya se han ido anunciando, el club anuncia que contará también con un equipo en la División de Honor Plata femenina del balonmano nacional, al haber alcanzado un acuerdo con el Club Balonmano Tejina y, de esta manera, poder dar a las jugadoras más jóvenes una excelente plataforma para ganar experiencia y que sirva de puente para el primer equipo. Esta martes día 26 de mayo se cumple además el primer aniversario de la consecución del ascenso a División de Honor, por lo que su presidente, Javier Doblado, hace balance en los medios oficiales del club.

¿Qué balance hace el club de la decisión de suspender definitivamente la competición? ¿Era partidario el club de reanudarla y completar todas las jornadas?

En el club entendemos que la decisión tomada por la Real Federación Española de Balonmano de dar por finalizada la liga ha sido la mejor decisión ante la incertidumbre de no saber en qué escenario nos podríamos encontrar. Primero debe prevalecer la seguridad sanitaria de las jugadoras, cuerpo técnico, árbitros y todo el personal que gire en torno a los equipos deportivos. No éramos partidarios de reanudar la competición porque entendemos que estamos expuestos a altos riesgos de contagio, máxime cuando se trata de una competición en la que muchas jugadoras compaginan la actividad deportiva con los trabajos del sector sanitario.

A nivel deportivo, ¿cuál sería el balance de esta ya pasada temporada 2019/20?

Con la liga por terminada, el balance a nivel general es positivo puesto que hemos conseguido el objetivo trazado en nuestra primera temporada en la Liga Iberdrola. Teníamos claro en el seno del club que no queríamos ser un equipo "ascensor" y que por el sueño que tanto nos había costado conseguir no íbamos a escatimar en esfuerzo para darle continuidad en la máxima categoría. En cuanto a los resultados obtenidos, creo que nos faltó algo de suerte en los instantes finales de varios partidos importantes ( Porriño, Elche, Aula Valladolid, Rincón Fertilidad Málaga€), partidos en los que merecimos una mejor puntuación.

Costó conseguir buenos resultados al principio, pero el parón llegó justo en el mejor momento de resultados... ¿La permanencia parecía un hecho?

En una competición tan igualada como la Liga Iberdrola nada se puede dar por hecho. Cierto es que estábamos en una situación privilegiada respecto a los otros tres equipos que luchaban por permanecer en la competición, pero en las últimas jornadas de cualquier liga puede pasar de todo y los resultados se pueden convertir en negativos. Aun así, el nivel competitivo del equipo estaba en auge y no habríamos tenido problemas para afrontar el tramo final de la competición con las máximas garantías.

A pesar de las derrotas iniciales, la mayoría eran por resultados muy ajustados ¿A qué cree que es debido? ¿Cuántos puntos 'se escaparon'?

En muchos partidos nos faltó algo de suerte. Principalmente hubo falta de oficio en los minutos finales de los partidos. Teníamos jugadoras sin experiencia en la categoría cuyo rendimiento fue incrementando con el pasar de las jornadas y aumentando su nivel competitivo y de conocimiento en la categoría. Obviamente también ha habido un cuerpo técnico carente de experiencia en esta competición, y este tipo de detalles se han notado también y al igual que las jugadoras, el manejo de los tiempos fue siendo más positivo con el paso de las jornadas. Aun así, lo considero positivo porque éramos conscientes en que estábamos fallando y trabajamos para mejorarlo. Siempre ayuda trabajar desde la victoria, pero si hay que hacerlo desde la derrota no había problema porque teníamos un grupo muy comprometido.

¿Cómo valoraría el trabajo del cuerpo técnico?

Antes de nada, hay que felicitarlo. Creo que no es fácil afrontar esta categoría con un cuerpo técnico sin experiencia en la máxima categoría y sin la condición de profesionales de este deporte. Tienen sus compromisos profesionales fuera del ámbito del balonmano y el poco tiempo del que disponen lo dedican como toda la estructura del club a ayudar y conseguir los objetivos propuestos para la temporada. Tienen la máxima confianza por parte de la directiva, pero habrá cambios para mejorar la estructura organizativa y técnica del equipo.

¿El trabajo de la directiva ha sido fácil?

Fácil no ha sido ni lo será nunca. Tenemos claro qué y quiénes somos. Somos un club de barrio humilde que paseamos el nombre de nuestro barrio, de nuestra ciudad y de nuestra isla con mucho orgullo por todo el territorio nacional. No tenemos una estructura profesional que nos permita dar pasos más avanzados para conseguir ser un club modelo y ejemplar en todos los aspectos, pero poco a poco vamos dando pasos agigantados hacia la profesionalización completa del club y estamos seguros que los cambios se van a notar ya desde esta próxima temporada. Y tanto las jugadoras como los simpatizantes del club lo podrán disfrutar. Haciendo autocrítica hay muchas cosas que mejorar y escuchando de manera humilde a técnicos y jugadoras hemos detectado muchas de esas carencias y trabajamos para solucionarlas a la mayor brevedad posible. También quisiera destacar que hemos echado en falta el apoyo de empresas canarias que nos habría gustado y nos gustaría que apoyaran nuestro proyecto deportivo y social. Creceremos en nuestro barrio y necesitamos el apoyo de estas empresas para consolidar un proyecto que está creciendo.

¿Qué balance se hace del trabajo de las jugadoras?

A las jugadoras únicamente se les puede dar las gracias infinitas por lo que han hecho. Ellas son las grandes partícipes de que hayamos conseguido el objetivo de la permanencia y que el club pueda seguir con su plan de crecimiento trazado para esta Liga Iberdrola. Han sido auténticas luchadoras y no les ha faltado lo más importante que es la disciplina, el esfuerzo, el trabajo y la ilusión por conseguir el objetivo planteado a principio de temporada. Gracias por todo lo que nos han dado.

Un momento clave fue la llegada de jugadoras como Joana Fortuna y, sobre todo, de Magda Cazanga? ¿Qué impacto tuvieron?

La llegada de este tipo de jugadoras obedece a las necesidades del cuerpo técnico de querer contar con jugadoras de un perfil diferente al que teníamos y al que nos podíamos encontrar en nuestra liga. A nivel mediático ha sorprendido que jugadoras de talla mundial sean capaces de recalar en un club como el nuestro, pero teníamos claro que cuando hablamos con las jugadoras era el momento idóneo porque sabíamos de su pronta revalorización. Recién disputado un Mundial traer una jugadora como Magda Cazanga no fue nada fácil, pero hay que felicitar a toda la comisión deportiva por los informes con lo que se contaba de esta jugadora y de alguna otra que finalmente no pudo recalar en el equipo. Sabíamos de su potencial, y aunque es cierto que para el devenir de la competición necesitábamos resultados inmediatos, nunca pensamos que desde el primer partido y recién aterrizada nos ofreciera el rendimiento que nos dio (7 lanzamientos exteriores, 7 goles). Al igual que Magda Cazanga, Joana Da Costa nos ofrece unas alternativas en el equipo que no tenemos, como jugadora zurda con lanzamiento exterior y un excelente juego con el pivote lo que hace que el cuerpo técnico tenga mucha confianza en ella. Ambas serán importantes en el proyecto 20-21.

¿En qué momento empezaron a planificar la siguiente temporada y qué criterios se han seguido para las primeras renovaciones y fichajes?

Pues la verdad que en esto estamos un poco sorprendidos, porque parece que hemos manejado tiempos diferentes que el resto de clubes de nuestra liga. Desde el mes de febrero empezamos a trabajar en la renovación de la plantilla porque sabíamos que había jugadoras que estaban dando un nivel competitivo importante y que ofertas no les iban a faltar, y es por ello que decidimos hablar con varias jugadoras. El feedback con muchas de ellas fue positivo desde el primer momento por la voluntad de ambas partes y que se demoró su firma por la situación del Estado de Alarma. Con otras no fue posible encontrar ese punto de equilibrio en la negociación y han determinado optar por otras ofertas, lo cual vemos totalmente lógico, y si a esto le añadimos que es para una mejora personal y profesional de las jugadoras, pues estamos muy contentos por ellas. A las que no continúan solo podemos darle las gracias por todo lo que nos han aportado. Respecto al tema de los fichajes que hemos anunciado hasta la fecha, pues los criterios han sido por un lado deportivos a tenor de las necesidades del cuerpo técnico, y por otro lado por el plan trazado del club de complementar una plantilla experimentada con jugadoras jóvenes que están en proyección y que a buen seguro en pocos años serán jugadoras importantes en la categoría. Tenemos claro ejemplo con las hermanas Jaén o con Alicia Robles en la portería. Tienen un futuro prometedor y desde el club pondremos todos los medios disponibles para que sus sueños se puedan hacer realidad. Creceremos juntos.

¿Qué pueden aportar cada una de las jugadoras que ya se han anunciado?

Pues podríamos hacer una breve reseña de cada una de ellas. Susi Sánchez es una portera con experiencia y gran colocación, que en las dos últimas temporadas ha venido rindiendo a un grandísimo nivel en el Balonmano Elche. En el club teníamos como prioridad que las porteras fueran nacionales y conocedoras de la competición, lo que sin duda nos hace pensar que tenemos un tridente de porteras que nos va a dar muchas alegrías. Rebeca López es una jugadora de primera línea española que regresa después de varias temporadas rindiendo a un grandísimo nivel en Francia. Nos aportará lanzamiento exterior y buena defensa. A pesar de su juventud tiene experiencia y será una jugadora importante. Tatiana Khmyrova es también jugadora de primera línea. Rusa, de dilatada trayectoria, con una gran visión de juego y variedad en el lanzamiento. Mucha experiencia a nivel internacional que sin duda nos ayudará en muchos momentos. Andrea Loscos es una primera línea curtida en la base del Balonmano Dominicos que destacó esta última temporada en su Grupo de la División, de Honor Plata como la máxima goleadora. Jugadora que se sacrifica en defensa. Dayane Rocha es una extremo brasileña con experiencia en Europa que nos va a proporcionar unos registros muy interesantes en el ataque y una gran defensora. Y 'Tami' Anselmo es una pivote brasileña destaca por sus movimientos en la línea de seis metros, así como su gran potencia física. Gran complemento en la defensa.

El club no se para y podría haber novedades muy importantes de cara al futuro y que las más jóvenes se vayan curtiendo en una categoría nacional como la plata ¿Qué se puede contar hasta el momento y qué esperan de este proyecto?

Llevamos desde la temporada pasada trabajando y manteniendo conversaciones con el Club Balonmano Tejina en pro de la unión de los clubes de categoría nacional y a día de hoy este proyecto ya es oficial y una realidad. La próxima temporada el Balonmano Salud Tenerife tendrá equipo también en la División de Honor Plata. Es un proyecto muy ilusionante que sin duda va a dar grandes alegrías en el que pretendemos tener un equipo sumamente competitivo que permita que las jugadoras más jóvenes se vayan curtiendo y el cuerpo técnico del equipo de Liga Iberdrola pueda ir contando con ellas en la máxima categoría. Es un proyecto fuerte que necesita el apoyo de todos los simpatizantes y en el cual queremos que el balonmano de Tenerife se vea francamente favorecido.

Justamente este martes, día 26 de mayo, se cumple un año del ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola.

Hace doce meses teníamos el placer de disfrutar de un grupo de jugadoras y afición unidos en busca de la consecución del ascenso que se dio en nuestra casa, en nuestro fortín. Fue algo histórico y el momento más vivido de la época de nuestro club. Gracias a toda esa plantilla por lo que consiguieron.

¿Qué mensaje final quería dedicar a la plantilla y a la afición?

A la afición solo podemos darle las gracias por cómo se han portado sobre todo en la historia más reciente del club. Sin duda se ha creado una comunión entre el club y la afición que nos va a dar muchas alegrías en las próximas temporadas. Se lo merecen, y están disfrutando del balonmano de élite en su barrio, en nuestra casa y paseamos con orgullo el nombre del Barrio de La Salud por todo el territorio nacional. Prometemos entregarnos al máximo para que las alegrías que se han dado hasta la fecha se multipliquen y ellos sean los grandes beneficiados. Respecto a las jugadoras, vuelvo a darle las gracias a todas y cada una de ellas. Obviamente tenemos que tomar decisiones porque todas no van a continuar. No ha sido fácil la configuración de la plantilla y hemos tenido que hablar con alguna para notificarles que no formarán parte del proyecto 20-21 de nuestro club. Sin duda esto y las lesiones de las jugadoras son la parte más difícil que nos toca asumir, pero que lo hacemos sabiendo que para conseguir los objetivos trazados debe haber cambios y tomar decisiones al respecto. A las que han decidido voluntariamente les deseamos lo mejor y les agradecemos de igual manera su trato con nosotros durante su época en el club.