Manuel Aviñó: "Será difícil que el Villa de Adeje y el Islas Canarias puedan estar los dos en el CERA"

Sigue la incertidumbre y dudas sobre la puntuación nacional de las dos citas canarias, Rallyes Islas Canarias (Gran Canaria) y Villa de Adeje (Tenerife), para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA) 2020, ya que aunque ambas carreras tienen nueva fecha de celebración tras su aplazamiento, en lo que respecta al CERA, figuran, a falta de asignar y aprobar el calendario por parte de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), en la casilla de 'pruebas aplazadas'.

A este respecto el presidente de la RFEDA, Manuel Aviñó, en declaraciones al periodista José Antonio Ponseti, comentó que "Canarias no se va a quedar fuera del CERA. Vamos a ver de qué forma alguno de los dos rallyes canarios pueda entrar". En la citada entrevista, el presidente de la RFEDA dijo a preguntas de varios aficionados canarios que "sería lógico que los dos no quepan; va a ser difícil que ambos estén en el calendario que podría aprobar la Comisión Delegada a mediados de junio".

Aviñó también manifestó que "no hay un calendario nuevo". "El que hay es el que había, el que se confeccionó en diciembre con las lógicas modificaciones. No sólo se han caído rallyes, hemos perdido más de 50 pruebas a día de hoy y no podemos tener un calendario que se actualice cada minuto. No podemos meter nueve rallyes en cuatro o cinco meses porque habría que hacerlos un miércoles. No caben todos. El colectivo de los deportistas no nos lo permitiría, ni podemos poner un rallye cada semana. No es plato de buen gusto para nadie suprimir un rallye. La RFEDA no quiere perder ningún rallye de Canarias ni de ninguna parte, pero las circunstancias son las que son y hay que pensar también que hay deportistas a los que les va a costar sacar adelante una temporada, como para ponerle un rallye cada semana. Es una locura. Por eso pido calma. Los rallyes canarios no se han quedado fuera. Es un calendario puntual y la viabilidad del CERA 2020 depende de que sea un calendario asumible por los pilotos. Que no cunda el pánico. Para todos los canarios: calma", dijo Aviñó.

Tras no poderse celebrar a principios del presente mes de mayo ambas pruebas canarias, el Rallye Islas Canarias fue aplazado para los próximos 3, 4 y 5 de diciembre. Hay que recordar que la prueba grancanaria es la de mayor rango de modalidad en España al ser puntuable también para el FIA ERC o Campeonato de Europa. Por su parte, el rallye tinerfeño, puntuable también para el ERT Iberia (certamen europeo de menor rango), se ha programado para una semana después del Islas Canarias. En ambos casos, e independientemente de lo que suceda con la puntuación nacional, las respectivas organizaciones han confirmado su celebración salvo causas de fuerza mayor.

Con todo es cuanto menos extraño que las mismas no figuren a día de hoy en el citado calendario nacional del CERA, circunstancia que se confirma ahora con las manifestaciones de Aviñó, ya que parece que no está confirmado que puntúen los dos, solo uno o ninguno para el CERA, circunstancia que de producirse rompería una tradición que se inició, en el caso Rallye Islas Canarias (antes denominado El Corte Inglés), en el año 1979. "La RFEDA tendrá una serie de pruebas reserva, ya que aunque algunos organizadores dispongan del presupuesto necesario, pueden tener impedimentos a nivel de permisos por parte de las entidades locales", dijo Aviñó.

Será a principios de junio cuando las diferentes comisiones de trabajo de la RFEDA presenten ante la entidad sus propuestas, tanto en el número de pruebas a celebrar como en los criterios a seguir para su selección.

En cuanto a si los rallyes se celebrarán sin aficionados, Aviñó comentó en la entrevista digital de Ponseti que "en el protocolo que hemos presentado al Gobierno recomendamos la no concentración de público y todo indica que no habrá ceremonia de salida, ni de podio, ni habrá tramos espectáculo, por lo menos a corto plazo. Todo va a depender de lo que ordenen las autoridades en cada caso; qué nos dejan hacer y cómo". "Tenemos que adaptarnos a las circunstancias", reconoció finalmente.