El Gobierno da vía libre al fútbol desde el 8 de junio

El deporte profesional español, las ligas de fútbol y de baloncesto masculinas, ya tienen la autorización del Gobierno para reanudar las competiciones. Será en la fecha que cada una de ellas decida, siempre que se produzcan después del lunes 8 de junio. En realidad, esa semana se pueden programar partidos y es posible que en el caso del fútbol, la LFP aproveche para poner al día la Liga Smartbank, con la disputa el miércoles 9, de la segunda mitad del encuentro Rayo Vallecano-Albacete, que fue suspendido por los cánticos racista de una parte de la afición contra el jugador Zozulia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este anuncio ayer en comparecencia telemática desde el Palacio de la Moncloa. "Con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad se ha dado luz verde a que se vuelva a disputar la Liga de fútbol profesional a partir de la semana del 8 de junio", dijo el presidente. "La semana del 8 de junio", explicó Pedro Sánchez, y agregó que "si todo va bien, se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales y en particular La Liga de fútbol profesional".

"Por supuesto la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad para todos los participantes en la competición", ha advertido.

"El fútbol español, lo sabemos todos, tiene un seguimiento masivo dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no será la única actividad recreativa que iremos recuperando en las próximas semanas", argumentó Sánchez, que señaló a preguntas de un periodista que "tanto la autoridad sanitaria como la Liga Profesional están en ese diálogo para aprobar un protocolo de seguridad para jugadores y jugadoras".

Tebas lo anunciará. El anuncio de Sánchez es el pasaporte para la vuelta, la autorización que ha condicionado durante más de dos meses la gran cantidad de reuniones que se han ido celebrando con la intención de hacer reanudar el fútbol y el baloncesto a nivel profesional y acabar las ligas. No obstante, ese 8 de junio no es la fecha. La facultad final de fijarla le corresponde a la LFP y la ACB. El fútbol planea regresar el viernes día 12 con la disputa de dos partidos de la primera de las once jornadas que restan. En principio, el efecto llamada lo va a hacer el derbi sevillano, en el Sánchez Pizjuán. Para el Tenerife, la expectativa de su primer compromiso, en Fuenlabrada, está en el sábado día 13.

Pendientes de los lunes. La competición en Primera División lleva parada desde el 10 de marzo, cuando el Eibar y la Real Sociedad disputaron a puerta cerrada un encuentro aplazado de la vigésima cuarta. El fin de semana anterior se disputaron la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander y la trigésima primera jornada de LaLiga SmartBank.

La Liga y el sindicato de jugadores AFE estuvieron dialogando este viernes pasado, y seguirán haciéndolo la próxima semana, sobre los detalles para reanudación de la competición "a partir del 8 de junio", aunque la fecha exacta del primer partido todavía no ha sido fijada.

Ante la reanudación, el sindicato ha solicitado la aplicación de un plan de riesgos laborales y ha reclamado un tiempo mínimo de readaptación y preparación física colectiva para minimizar el riesgo de lesiones que debería ser de entre 15 a 20 días aproximadamente.

Con once jornadas pendientes se prevé que haya partidos todos los días de la semana, incluso los lunes, un asunto por el que la patronal y la Federación Española (RFEF) fueron a juicio los pasados 20 y 21 febrero y que está pendiente de que se pronuncie el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2. Así, podría terminar antes del final del mes de julio.