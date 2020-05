Idaira Afonso: "La cesión de los terrenos al Canarias se hará en unos meses"

Idaira Afonso lucha contra los elementos para estar al día con sus deportistas. En el medio plazo sí halla razones para sonreír. "Esta crisis ha sido un máster", dice.

La Laguna empieza a recuperar los hábitos saludables, una ciudad muy dotada para ello.

Sí, hemos estado trabajando para que la gente pueda practicar deporte, siempre de acuerdo a las indicaciones que vamos recibiendo sobre seguridad, las distancias y los horarios. La gente está cumpliendo muy bien, vamos avanzando poco a poco y eso ayuda a recuperar cierta normalidad que se nos permite tener.

En los primeros días se masificó el Camino de las Peras.

Al ser el primer espacio que habilitamos, en algunos momentos hay bastante afluencia de personas, no sé si tanto como masificado, pero estamos manteniendo la seguridad. Para descongestionar ese espacio estamos abriendo otros, como las pistas de pádel de Taco, también el circuito de BMX en el Parque La Vega que estará disponible los próximos días, y La Manzanilla, que abrirá a partir de la próxima semana y para cuyo uso ya está disponible el servicio de cita previa. Hay que añadir un circuito provisional para caminar y correr, de forma segura, en la Avenida Los Majuelos (abrió ayer). Es verdad que son pocos espacios para todos los deportistas que tenemos pero poco a poco iremos abriendo más.

¿Para cuándo prevé la apertura total de instalaciones?

Tenemos que ir adaptándonos también en el sentido de que las instalaciones hay que desinfectarlas, hay que prepararlas, debemos atender un protocolo no solo para las personas que van a practicar deporte, sino para las que trabajan allí, para poder ir abrirlas de forma segura. Luego, las que se abran, tienen su control, como que no se permitirá el uso de los vestuarios como indican los protocolos. Con cita previa en los casos de instalaciones cerradas y garantizando las medidas de seguridad.

¿Qué impacto ha tenido la crisis en el deporte de la ciudad?

Teniendo en cuenta que este es uno de los municipios que más mueve a nivel deportivo, el impacto en la competición ha sido muy importante, hay muchos equipos afectados. En la parte económica también. El deporte se paró como se paró todo. A nivel presupuestario nos marcamos que lo fundamental era mantener el bienestar social, el OAD puso a disposición de ese fin instalaciones para acoger personas sin hogar, para tener un punto de apoyo logístico, habilitamos un pabellón para recursos a las familias más necesitadas y nos pusimos a disposición por si hubiera que hacer un cambio presupuestario y derivar recursos a bienestar social, lo haremos sin problema.

¿Qué programas continúan?

No tenemos en marcha ninguna de las actividades, pero esperamos que en las próximas semana o meses podamos ir recuperándolas. Con las recomendaciones sociales que hay, ahora no es viable.

¿La eventual pérdida de patrocinio puede hacer crecer la exigencia en el dinero público?

Los clubes no pueden en cuantificar eso ahora, pero algunos de ellos e incluso algunas pruebas que se apoyaban en gran medida en la aportación privada han perdido el patrocinio. Suponemos que va a ser un golpe duro. Por eso estamos trabajando para acelerar el proceso que ya teníamos iniciado de los patrocinios a los clubes de máxima categoría. Ese es el requisito y valoramos el impacto publicitario que tienen. Estos patrocinios llevan un procedimiento administrativo complejo, pero están caminando. Esperamos que les ayuden en alguna medida.

En términos porcentuales ¿que recorte puede sufrir el deporte lagunero?

Las subvenciones de la temporada 2018/19 no van a sufrir ningún recorte. Tendremos que recortar en otra cosa. Esperamos que las de 2019/20 tampoco sufran recortes, es una previsión. Si la concejalía tiene que transferir dinero será para la reconstrucción social del municipio, para las áreas prioritarias. Seguramente algunas cuestiones que teníamos planteadas para este año tendrán que quedar aplazadas, pero por ahora, con los grandes temas, seguimos adelante.

El municipio añade la peculiaridad de tener en nómina a clubes radicados en la ciudad, que no son laguneros.

Tenemos un volumen de clubes y deportistas individuales muy alto, pero yo eso lo veo más como una oportunidad, como un punto a favor del municipio que como un inconveniente. Para La Laguna es un orgullo. Luego tenemos a los equipos que son de primer nivel, como el Canarias, el Haris, el Clarinos, que van a contar con el apoyo del municipio.

¿Cree que Deportes será de las áreas más perjudicadas?

No podemos esperar eso, pero no lo puedo garantizar, nuestros presupuestos son ajustados a la realidad, no quisimos hacer proyectos que no íbamos a poder desarrollar. Son presupuestos realistas y vamos a intentar mantenerlos. Si hay que desviar dinero será para atención social y por una decisión del equipo de gobierno.

Hablando de ayudas, el Clarinos ha sido de los que más han sufrido, ¿Cómo lo vivió?

Ellos ya han solicitado el patrocinio del que hablamos, están trabajando bien y tienen una gran cantera, esperamos que esa ayuda salga adelante en la mayor brevedad. No podemos poner plazos.

¿Qué competiciones se salvarían en el segundo semestre?

Todas las federaciones están en este limbo, no hay una previsión clara de cuando retomar la competición, aunque algunas han suspendido la actividad. El deporte federado lo planteamos ya para la próxima temporada.

¿Cederán el Ayuntamiento los terrenos al Canarias para la futura ciudad deportiva?

Este es un asunto en el que los acuerdos eran verbales, no había ninguna documentación que lo avalara y a este equipo de gobierno le gusta hacer las cosas correctamente, que no sean acuerdos de palabra porque luego quien sale perjudicado no es la parte política sino los propios clubes, que se les promete, seguramente con la mejor intención, que luego no se puede cumplir. Nos hemos reunido con la directiva del Canarias en muchas ocasiones y ese es un tema que estaba sobre la mesa. La cesión de terrenos tenía que llevar aparejado un informe jurídico que avalara que era posible, en estaba dentro de los márgenes de la ley. La respuesta ha sido afirmativa y ya será cuestión de formalizar la cesión en los próximos meses. Es una muy buena noticia que el proyecto de la Ciudad Deportiva del Canarias vaya para delante.

¿Habrá Vuelta Ciclista?

Estamos previendo distintos escenarios. La Vuelta venía contando con equipos extranjeros, para atender a la perspectiva de que La Laguna se conociera fuera, a nivel turístico; nos gusta tener transversalidad con otras áreas. Ahora mismo eso es inviable, la prueba no está suspendida pero nos planteamos distintos escenarios: mantener una prueba más a nivel de equipos nacionales o regionales o hacer otras pruebas ciclistas si se nos permite.

¿Cuándo tendrá la ciudad un proyecto de fútbol de altura?

Estaríamos encantados de tenerlo cuanto más alto mejor. El Laguna tiene un plan de crecimiento, tendremos que estudiarlo, porque la realidad es que ahora cada proyecto tendrá que ser analizado. Tenemos a las chicas del Tacuense, que es genial verlas un año más luchando por ascender a Primera. No tenemos un proyecto particular de potenciar el fútbol con el objetivo de ascender, pero sí que veremos las iniciativas que nos hagan llegar, y el respaldo del municipio lo van a tener.

¿Sería simbólico acabar 2020 con una San Silvestre normal?

Sería precioso para acabar un año complicado y duro, un colofón por todo lo alto. Antes de la San Silvestre hay otras pruebas referentes que nos gustaría que se llevaran a cabo. Pero sí, sería un sueño celebrar la San Silvestre.