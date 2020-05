Txus Vidorreta: "Creo que estamos ante la construcción de un nuevo ciclo"

El CB Canarias anunció ayer la continuidad de su entrenador hasta 2023. El pilar fundamental de lo que debe ser la consolidación del nuevo proyecto aurinegro.

El CB Canarias y Vidorreta atan su renovación pronto. ¿Por riesgo u opción de que volvería a suceder lo de 2017?

Ahora no existe ningún riesgo de esos, ni en previsión hasta 2022. Si lo había o no, no lo sé, pero el club quiso evitar que existiera esa posibilidad que se dio en 2017. Y yo acepté encantado una oferta que me satisfizo muchísimo. Fue sencillo y estoy muy contento.

Después de tanto tiempo, usted se ha hecho por completo al club, o el club se ha amoldado a usted. ¿La renovación implica también darle más atribuciones?

No. Las parcelas están completamente definidas, yo me encuentro muy a gusto con la estructura directiva del club, y entiendo que el club también lo está con las decisiones que, a nivel deportivo, tomamos Aniano [Cabrera] y yo, con el apoyo de la comunicación que siempre mantenemos con Félix [Hernández] y [Santiago] Cacho. La relación siempre ha sido muy directa. El equipo funciona a todos los niveles y no hay nada que retocar. La estructura del Canarias se parece mucho a la que a mi me gusta para un equipo profesional.

Teniendo en cuenta que hay bastantes jugadores con contrato, al menos para el próximo año, ¿se puede decir que este es el inicio de otro nuevo gran proyecto?

Sí. Que el club se haya dirigido a mí me resulta muy halagador porque estamos ante la construcción de un nuevo ciclo, con nuevos jugadores, muy competitivos, que, entre otros logros, ya nos han dado un título. Tenemos un grupo muy ilusionante, con unos jugadores que merecen todo el crédito. Renovar al entrenador por tres temporadas es también mandar un mensaje a los jugadores de que hay proyecto y que contamos con ellos.

¿Es una bendición, por esa serie de jugadores con vinculación, no tener que bregar demasiado en el mercado de verano?

Hace unas semanas lo hablamos el presidente, Aniano y yo, porque no sabíamos si sería algo positivo o negativo. Parece positivo porque evita problemas, pero también negativo ante situaciones económicas complicadas. Todo hace indicar que será lo primero.

Tengo la sensación de que cuando todo se detuvo bruscamente, a mediados de marzo, a usted no le importó ese parón, pero que hubiese preferido que fuera de un par de semanas para darle un respiro a su equipo...

Como siempre, nos sentaron muy mal las ventanas, algo muy exigente para equipos como el Canarias. Pudimos sacar los dos primeros partidos, pero luego llegamos muy justitos al duelo contra el Baskonia, y encima un poco asustados por lo que ya se empezaba a percibir. Y aunque reaccionamos, en Bélgica nos faltó algo de fuelle. Seguro que era un momento en el que el equipo estaba flaqueando un poquito. Los propios jugadores comentaron sufrir cierto cansancio. Ahí necesitábamos aire, pero ahora todos empezamos igual.

¿Qué tal la vuelta al trabajo?

A los jugadores les veo bien y eso se debe a que Xisco Sanz ha hecho un trabajo magnífico estos dos meses; los tiene en forma. Obviamente faltos de un ritmo que recuperaremos en estas dos semanas antes de pasar al trabajo con contacto.

El Canarias es uno de los pocos equipos que ha logrado que ninguno de sus extranjeros regresara en este tiempo a su lugar de origen. ¿Cómo lo han gestionado? Porque no habrá sido sencillo en casos como el de Aaron White y Nick Zeisloft, que llevaban muy poco tiempo en la Isla.

Es verdad que ha habido jugadores que han tenido más dudas, y fue algo lógico. Preguntaban por la situación, pero a medida que avanzaba la pandemia se fueron dando cuenta de que aquí estaban mejor que en ninguna otra parte. Como le ocurrió a Aaron. Y hubo otros jugadores que preguntaron por la posibilidad de salir, pero les decíamos que nadie nos garantizaba su vuelta. Nick, por su parte, tenía claro que quería jugar y ganarse el contrato de la siguiente temporada, ya fuera aquí o en otro club; es casi el que menos dudas ha tenido a lo largo de este proceso. A todos se les explicó bien y lo que cuenta es que los 14 profesionales están aquí.

Si finalmente se puede jugar otra vez, ¿trataría de hacerlo lo antes posible o no antes de la segunda quincena de junio?

Esa segunda quincena es una muy buena fecha. Necesitamos que los jugadores trabajen un mes. Dos semanas sin contacto y otras dos con contacto es lo mínimo que requieren para poder competir con ciertas garantías. No podemos olvidar que les vamos a pedir que jueguen cinco partidos en diez días tras dos meses sin tocar balón. Empezando el 18 o 20 de junio estaríamos dentro de los márgenes para jugar con las máximas garantías y tener un torneo competitivo.

¿Ve al Iberostar Tenerife, o a algún otro club de la zona media, con opciones de hacer saltar la banca en el formato que ha propuesto la ACB?

Caben las sorpresas, sí. Pero también es cierto que se pierden todas las ventajas obtenidas, como las nuestras respecto a equipos como Unicaja o Baskonia. Eso les hace a ellos más favoritos en nuestro grupo. Pero trataremos de estar ahí. Ojalá alguno de los clubes de nivel medio podamos dar la sorpresa y meternos en semifinales.

¿El verano, sin saber bien qué hacer de cara a la siguiente temporada, será extraño?

Seguro. Lo primero que me viene a la cabeza es acabar pronto para tener mayor margen de maniobra para el año próximo, en el que a lo mejor tenemos más partidos por los dos posibles ascensos. Debemos estar preparados y saber que la ACB 20/21 requerirá mucha capacidad de adaptación para todos. Incluida la afición, porque me encantaría que, aunque con aforos limitados, pudiéramos empezar el curso con parte de nuestro público.