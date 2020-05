Aganzo se siente respaldado y asegura que no va a dimitir

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, afirmó que no va a presentar dimisión y que se siente "muy respaldado" pese a las acusaciones "falsas" en su contra. "Se me ha acusado de supuestos hechos delictivos que son absolutamente falsos. No hay ningún indicio de todas estas acusaciones y la justicia ha dicho que obedecen a un asunto crítica política, a un 'quítate tú para que me ponga yo'.