Cordero: "Lo mejor para el Tenerife es que siga Baraja"

Juan Carlos Cordero, director deportivo del_Tenerife, aseguró ayer que el club ofrecerá la renovación a Rubén Baraja cuando el objetivo del equipo esta temporada -la permanencia- esté conseguida. Cordero presentó el acuerdo de renovación de Alberto y aprovechó para resaltar la importancia de la continuidad de Aitor Sanz, como "referente" del equipo.

Cordero apuntó que Baraja ya sabe que el club apuesta por su renovación. "Hemos tenido conversaciones diarias. No hay nada abierto con él, pero transmito mi impresión y lo que me gustaría hacer si avanzamos así. Hemos levantado cabeza, aunque todavía quedan once jornadas, que no se parecerán en nada a lo anterior", dijo el director deportivo, antes de resaltar los puntos fuertes de la gestión del técnico. "Ha hecho un gran trabajo desde que llegó. Ha sido capaz de enderezar la nave, de meterle automatismos al juego del equipo y hacerlo ganador, y eso no es fácil. Se están viendo resultados y la plantilla está cómoda con su trabajo. Lo mejor que le puede pasar al_Tenerife es quedarse con él, si él quiere", precisó. Además, se mostró partidario de "no cambiar mucho de entrenador", aunque priorizó la consecución del objetivo, a corto plazo.

Alberto, una realidad. El jugador majorero, eje de la rueda de Prensa con la que el club estrenó este tipo de experiencias, mostró su satisfacción personal y su ilusión a nivel colectivo. "Podemos hacer muchas cosas juntos. Viene un director deportivo nuevo, y tenemos unos cimientos que se están notando con el cambio de entrenador. Quiere gente con hambre de sacar esto adelante. Claro que todos queremos jugar en LaLiga Santander, y más si es en tu club; sería una alegría enorme. El vestuario es muy sano, queremos hacerlo lo mejor posible y dar confianza, en casa y fuera de casa". El defensa majorero valoró que su renovación haya fraguado en medio de la crisis. "Esto ha afectado a todos los trabajadores, no solo al mundo del fútbol. El club va a tener menos dinero, y eso es una realidad. Firmo por los años que me dan, pero también por la oferta económica. Encima sigo en casa, no esperaba que me ofrecieran tres años después del ERTE. Solo tengo un ascenso a LaLiga SmartBank y en estos tres años quiero hacer cosas más grandes". En la valoración del desenlace, el futbolista tuvo palabras de reconocimiento para Juan_Carlos Cordero. "Ha sido uno de los principales culpables de firmar esta renovación. Cuando vino Rubén Baraja, y después Juan Carlos Cordero, se aumentó el nivel y las cosas empezaron a salir mejor. La constancia de él fue importante. Me llamaba casi todos los días... y se lo agradezco", aseguró.

El jugador hizo hincapié en sus once temporadas en el club y rehusó hablar de fórmulas de rescisión futuras. "Yo tengo que cumplir los tres años firmados, con opción a otro, y no tengo intención de marcharme antes. Estoy contento, aunque después no salgan bien las cosas. Hay que pensar en competir al máximo". Alberto habló del período de confinamiento, también difícil para los jugadores. "Se pasa mal porque estás dos meses haciendo bicicleta en casa y poco más. Te cambia la vida normal, pero esta semana ya estamos en grupos y eso se va notando. Tenemos ganas de empezar LaLiga y coger el buen tono físico", afirmó.

El jugador de La Oliva no evitó hablar del ERTE y de la situación que se derivó con la entidad. "No ha sido fácil. Hablamos con el club y llegamos a un acuerdo. La entidad tendrá menos dinero y tenemos que entender eso, llegamos a un acuerdo y estamos muy contentos, pero no queremos meternos mucho en esos temas", dijo.

Cambiando de tercio, Alberto recordó que el gran objetivo de la permanencia aún no está conseguido. "Todos los equipos estamos en las mismas circunstancias. Estábamos a buen ritmo y nivel, pero estamos preparados para empezar como acabamos. Llevamos casi dos semanas, no nos equivoquemos, no hay nada hecho, porque estamos solo cuatro puntos por encima del descenso, y en dos partidos malos en una semana puedes abajo", advirtió.

Una gestión de mérito. Cordero, por su parte, admitió que el confinamiento fue un aliado en el proceso para convencer a Alberto. "Ha sido una negociación larga y difícil. Terminaba contrato y tiene un valor, además había terminado el mes de enero y vas a remolque de la negociación. Nos ha venido bien el confinamiento, porque he podido tener conversaciones largas con Alberto, casi siempre de carácter personal", porque lo consideraba un jugador básico. "Su renovación era prioritaria y le hemos puesto en el escalón que se merece por su estatus. No estaba a ese nivel económico y le hemos dado su lugar; es un jugador importante. Ahora nos toca remar por cómo se va a encontrar la sociedad y el nivel económico del fútbol, por lo que hay que valorar lo que ya tenemos, y Alberto es de ese perfil". Para Cordero, no hay muchos como él en el mercado. "No valorar a un futbolista así después te obliga ir al mercado a buscar algo que al menos te lo iguale, y eso no es fácil. El tiempo jugaba a su favor y he tenido que apretar, pero no quedaba otra forma de hacerlo. Está en su madurez y con experiencia. Entiende el juego y debe de darnos el liderazgo que le pedimos. Es su momento y no podíamos dejar de hacer un esfuerzo máximo para que se quedara- Alberto ya no es una promesa", dijo.

Aitor Sanz, básico. Juan Carlos Cordero puso incluso más énfasis cuando se refirió al próximo objetivo en su tarea, la renovación de Aitor Sanz. "Aitor es una prioridad absoluta. Tiene ofertas sobre la mesa y aún no hemos llegado a un punto de encuentro, aunque vamos dando pasos. Aitor es un referente para la plantilla y la afición. Con lo que nos viene encima es importante que tenga contrato", dijo el director deportivo, que prevé un mercado de fichajes "lento, con poco dinero y pocos traspasos", aunque el Tenerife se mueve con tiempo para preparar la próxima plantilla. "Estamos mirando muchas opciones. Hay que valorar a los jugadores de aquí y quedarnos con el máximo número de jugadores posibles. Tenemos ya a cinco canteranos entrenando a diario y seguramente nos haga falta disponer de ellos de aquí al final de la temporada, pero serán ellos, con sus cualidades, los que tiren la puerta abajo para disponer de minutos. No es un momento de apostar o no, es su oportunidad de quedarse en el primer equipo, hay jugadores que están muy cerca de tirar esa puerta y trabajamos para darles seguridad. El mercado dictará lo que se hará".

Sin respuesta de Milla. Otro nombre propio en la rueda de Prensa fue el de Luis Milla, que no está en la situación de indefinición de Aitor, porque tiene contrato en vigor. "Le quedan dos años", recordó Cordero. El director deportivo ya le ha ofrecido a Julio Llorente la posibilidad de un acuerdo de ampliación de las condiciones vigentes en el contrato del madrileño. "Ahora mismo es importante valorar y potenciar los activos que ya tenemos. Solo puedo hablar bien de él (Milla), su entrega día a día en entrenamientos y en los partidos y tiene nivel para jugar en Primera División. Trabaja para mejorar y lo entiendo, pero he hablado con Julio Llorente (su agente) para mejorar su contrato y alargarlo, pero no ha habido respuesta a día de hoy. Si tengo que gastarme parte del presupuesto, será con los que ya están aquí, y Milla se lo merece" , valoró.

Luis Pérez, inaccesible. Con quien no ha habido ninguna opción de continuidad es con el lateral Luis Pérez, que ya ha tomado la decisión de jugar en Primera la próxima temporada. "Creo que nunca ha habido posibilidad para sentarnos y negociar. Tiene prácticamente decidido su futuro, quiere jugar en Primera. Nos íbamos a sentar en Fuenlabrada pero se paró la Liga y ahora el tiempo juega a su favor, pero tiene personalidad y lo va a dar todo hasta el final por el Tenerife, como siempre lo ha hecho", explicó.

Lasso, en la última fase. El sevillano ha cubierto ya los cuatro meses previstos para recuperarse, pero Cordero explicó ayer que los dos meses de confinamiento le perjudicaron. "Hablé hace dos días con él. Está en Sevilla tratándose, con recuperadores y fisios, pero por el confinamiento también ha tenido sus limitaciones"._Borja volverá en una semanas. "Decidimos que se incorpore en la última fase colectiva, ya con todos entrenando juntos, pero lo importantes es que va evolucionando bien", explicó finalmente el director deportivo blanquiazul.



"El fútbol va a ser más artificial"



El director deportivo blanquiazul habló también de la situación protocolaria previa a la vuelta de los equipos a la competición, prevista en un principio para el viernes 12 de junio. Juan Carlos Cordero recuerda que, aunque los cambios se siguen sucediendo, el Tenerife ya ha presentado sus propuestas para organizar los viajes en las once jornadas finales. La idea del club es viajar el mismo día del partido y lograr que LaLiga fije los horarios del equipo lo más pronto posible. "Todo va variando, cada semana hay reuniones con LaLiga. Por parte nuestra estamos deseando la vuelta a la competición, celebrar victorias, alegrías, la tensión que te da el fútbol. Es uno de los mejores conductos para la afición y los medios; cuanto antes vuelva, mejor, sería buena señal. Los viajes serán una desventaja y solo queremos hacer una noche fuera de casa. Los viajes pueden hacer mella y son solo 11 jornadas". El director deportivo considera que "de lo anterior nada vale, el fútbol va a ser más artificial, pausado, menos vertiginoso. Los equipos que menos errores cometan sumarán más puntos y el ritmo aparecerá en las jornadas finales. Hemos solicitado la franja horaria más temprana para, en el peor de los casos, hacer solo una noche fuera, porque el cansancio se va a ir acumulando y hay que minimizarlo. A día de hoy no hay horarios, se trabaja en ello, y no hay nada claro", terminó diciendo. Si se cumple el formato de jugar cada tres días, el Tenerife siempre disputaría sus partidos de visitante los fines de semana, tal como empezaría en Fuenlabrada.