El mundo del pedal isleño demanda un cambio en las franjas horarias de entreno

Los ciclistas canarios sonríen, pero no por completo. La publicación en el BOE este pasado sábado de la supresión de restricción para circular únicamente dentro del municipio de residencia para poderlo hacer en los límites de la provincia, ha permitido respirar de alivio al mundo del pedal local. Una liberación que, sin embargo, no calla otra reivindicación, la horaria, ya que para el ciclismo isleño las bandas en las que pueden entrenarse "no son las más adecuadas", según reconoce Guillermo Fernández, presidente de la Federación Tinerfeña.

"Estamos contentos porque los federados podrán empezar desde mañana [por hoy] a entrenarse fuera de su municipio", comenta el directivo isleño, poniendo el caso de "algunos viven en lugares como Arafo y Tegueste y se les hacía muy complicado rodar". Una variación que la Tinerfeña, de mano de la Canaria, ya había solicitado al Cabildo Insular la pasada semana. "Ahora nos gustaría que ellos hablen con el Gobierno Autónomo, que es el que tiene las competencias para llevar a cabo la modificación horaria" para entrenarse, relata la misma fuente.

Deja claro Fernández que los ciclistas federados no quieren "una ampliación" de privilegios. Solo tener mejores condiciones para ejercitarse. Y esa práctica adecuada pasaría por permitir las salidas de la mañana "de 7 a 11" en lugar de 6 a 10, pero sobre todo "rodar la franja de la noche" y adelantarla dos horas, "de 18 a 21" y no de 20 a 23. "Es el momento en el que más gente sale a entrenarse, y aunque vayas equipado y lleves luces, los coches se despistan más y no guardan las distancias; e incluso el ciclista posee menos capacidad de reacción. No lo pedimos por capricho, sino por seguridad", argumenta el máximo responsable del ciclismo tinerfeño.



La temporada se puede salvar



Una demanda que bien podría corregirse a partir del lunes 25 en el caso de que el resto del Archipiélago entre en la fase 2. Pero Guillermo Fernández no quiere que el colectivo ciclista pierda estos días. Fundamentalmente porque parte de la temporada aún puede salvarse. "No tenemos ninguna indicación de que la Vuelta a Tenerife [septiembre] no se vaya a celebrar, y también se mantienen otras carreras en el calendario, por lo que la gente sigue cogiendo la bicicleta", añade el presidente, que espera tener en breve una respuesta desde el Cabildo y el Gobierno regional.