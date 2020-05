Poblaciones: "Nunca nos hemos enfrentado a una situación así"

Manu Poblaciones, preparador físico del Tenerife, evaluó ayer la primera semana de trabajo de los jugadores, realizada en la fase individual, y valoró las expectativas para la nueva fase que comienza el próximo lunes.

"Tenemos muy buenas sensaciones para lo que esperábamos en esta situación desconocida, en la que no hemos podido salir a correr y el futbolista ha tenido que trabajar en casa. La gente se ha cuidado muchísimo, de hecho han venido en muy buen estado de forma, en peso y antropometría los datos son muy buenos, estamos muy contentos con ellos y así la readaptación es más fácil. Aún así, nos encontramos en una situación desconocida y tenemos que ir paso a paso, progresivamente, palpando las sensaciones de los jugadores, para que no tengamos un número de lesiones que no esperamos", dijo.

El preparador explicó la fase en la que se encuentran. "Tratamos de que el jugador se vaya adaptando a la técnica de carrera. Al principio tiene que ir viendo sus sensaciones musculares, de cómo va progresando en esos esfuerzos analíticos y luego vamos introduciendo el balón para que se vaya readaptando a la mecánica en sus ejercicios más postura con el balón. Todos tienen una motivación muy alta y eso facilita mucho el trabajo", dijo.

El lunes llega la segunda fase. "Pasamos a ejercicios específicos puros del fútbol, para ellos son más motivantes, porque ya pueden interaccionar, luego vienen otras dificultades porque se hace el ejercicio a una intensidad distinta y entra la toma de decisiones. Hay que ir paso a paso ahí porque ese elemento y la interacción elevan el riesgo de lesión, hay que dar pasos muy seguros". El preparador físico recuerda que esta no es una pretemporada al uso. "No tiene nada que ver, todo el mundo habla de que es una pretemporada, pero cuando un jugador vuelve tras el verano ha hecho actividades. Nunca nos hemos enfrentado a una situación de estar tanto tiempo estáticos, con rigidez de cadera y tanto tiempo sentados, eso eleva el riesgo, porque los músculos que están conectados con la cadera son muy importantes para el jugador. Hay que ir progresivamente para no volver a tener lesiones", terminó.