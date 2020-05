La financiación de la Ciudad Deportiva, en serio peligro

El Tenerife podría verse obligado a parar las obras de edificación de las nuevas instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, por falta de financiación. Según el Cabildo, el club les ha comunicado que el importe de certificaciones a financiar en este 2020 se eleva a unos cinco millones de euros, mientras la Corporación Insular contempla para esta partida solo un millón, cantidad que podría incrementar, pero en ningún caso hasta los cinco millones.

La preocupación en el Tenerife está justificada. El club atraviesa una etapa especialmente dura a nivel de recortes de ingresos de todo tipo, con el ERTE de los jugadores en fase de renegociación para subir los emolumentos de los futbolistas cuando empiece el lunes la segunda fase de los entrenamientos, tal como avanzó EL DÍA el pasado jueves. Pero el Cabildo también esgrime razones de peso. El eje de su gestión económica en lo que queda de año gira sobre la decisión de atender a los deportistas, individuales y de equipo, aunque para ello tenga que sacrificar las inversiones en instalaciones. En el servicio de deportes de la institución insular, ha sorprendido el volumen de la certificación de este año en la obra de la Ciudad Deportiva, habida cuenta que el año pasado la misma no alcanzó los 1,3 millones de euros. Con esos cinco millones, el Cabildo habría aportado ya 6,2, cercano al 75% pactado (aunque es año a año) sobre los 11,2 millones del total del convenio, a pesar de que no se ha cubierto la mitad del plazo.

Concepción Rivero, consejera de Educación, Juventud, Museos y Cultura del Cabildo explica la situación. "El contrato de la Ciudad Deportiva lo suscribió el Tenerife con la empresa adjudicataria, Acciona, en enero de 2019. La obra a precio cerrado eran 11,179 millones de euros, una parte se había hecho en 2018 y el resto se iba a ejecutar en 2019, 2020 y 2021, se pactó un plazo de ejecución de 36 meses. El convenio con el Tenerife implicaba que el Cabildo abonaba conforme a disponibilidad presupuestaria, cada año como máximo un 75% por ciento de la obra. Y el club un 25%. Siempre sujeto a disponibilidad presupuestaria. El año pasado se pasaron certificaciones por importe de 1.227.352 euros, es decir que la inversión realizada por parte de Acciona no superó nunca los 1,3 millones", dice Rivero.

El problema surge con las certificaciones de este 2020. "El Tenerife comunicó en tiempo de desescalada, en estos meses, al servicio de deportes, que se querían afrontar obras por valor de 5 millones. En los presupuestos, valorando que el año pasado no se había superado el 1,3 millones de euros de grado de ejecución, para este año se estableció un millón de euros y que ya se incorporarían otras economías si se superaban los importes. Llegó la pandemia, llegó la comunicación de la reducción de ingresos por parte de todas las administraciones públicas, y estamos reordenando los presupuestos, a día de hoy no tenemos claro que importes podremos invertir en la Ciudad Deportiva", asegura la consejera, que indica que ya han respondido al club. "Lo que se la ha comunicado al CD Tenerife es que esta situación es derivada de la crisis económica y que no podemos garantizar si continúa la obra de aquí a final de año, ni importes que se pasen por certificaciones hasta no tengamos clarificado cual va a ser el nivel de ingresos que va a tener el Cabildo este año. Lo hemos hecho por prudencia. Para comunicarles que sean responsables y prudentes. Que sepan que si han comunicado que van a hacer obras por valor de 5 millones, a día de hoy no podemos garantizarles un pago de certificaciones por esos importes. Cuando sepamos lo que vamos a ingresar, sabremos si podemos financiar un millón, un millón y medio o que cantidad", asegura.

La consejera no esconde que el avance de la obra este año les ha sorprendido. "Por la experiencia profesional que tiene el personal del servicio del Cabildo me dicen que jamás han visto un grado de ejecución que permita llegar a los 5 millones. Les ha sorprendido que en la Ciudad Deportiva se tenga planificado esto, porque si nosotros pagamos 5 millones, eso se acerca al total de la obra", explicó.