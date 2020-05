Tenerife y Las Palmas piden a la Española 5 ascensos en Tercera

La Federación Canaria de Fútbol (FCF) elevará a la Española la petición formal para llevar a cabo el ascenso de cinco equipos de las preferentes provinciales al grupo canario de Tercera, que se dividirá posteriormente en dos subgrupos. El acuerdo, al que se llegó en la reunión telemática celebrada ayer, incluye la petición de llevar a cabo ocho ascensos más en la categoría juvenil, para que esos nuevos equipos engrosen los dos subgrupos de 12 conjuntos en los que quedará dividido el actual de la Liga Nacional de Juveniles. Asimismo, se propone el ascenso de cuatro equipos de las preferentes femeninas para incluirlos en el grupo autonómico de Segunda División, aunque en este extremo los dirigentes son más pesimistas.

Esta reivindicación de la FCF es el punto de partida para la reorganización del fútbol a nivel regional la próxima campaña. El visto bueno del organismo que preside Luis Rubiales se entiende que es viable, porque estas propuestas están en la línea de la nueva organización de las categorías citadas, auspiciada precisamente por la Federación Española, una vez que la comisión delegada aprobó la suspensión de las competiciones no profesionales.

Grupos de 12 equipos. Las dos federaciones provinciales canarias tienen muy claro el proceso, que pasa por conocer de que federación se produce la vacante por ascenso a Segunda División B. Hay ascensos garantizados, como los de Atlético Victoria y Guía, que hubieran subido de cualquier manera. El Victoria haciendo las veces de campeón, porque el Tenerife C no puede dar el salto, y el Guía, como primer clasificado de la Preferente grancanaria. Con ambos arriba, y sin descensos, el grupo tendría 22 equipos. Hay que restarle al que de el salto a Segunda División B. Para componer grupos pares es necesario que accedan también el Las Zocas y el Arucas, ambos validados (si se considera que la clasificación tal como quedó es la oficial). Los dos estaban en puestos de promoción, y el espíritu de la remodelación a nivel nacional apunta en el camino de premiar a todos los clubes que estuvieran en posiciones de privilegio. Con Las Zocas hay un matiz. Antes de llegar a la promoción contra el Arucas faltaba una primera eliminatoria ante Los Llanos. La Federación Canaria propone el ascenso de ambos. Los cinco sumarían 24, descontando al ganador del playoff a Segunda B, aunque podría no haber paridad.

El lastre económico. La mayoría de los 18 grupos de Tercera División a nivel nacional han pedido a la Federación Española contar con dos subgrupos de 12 equipos y no de 10. Los ajustes de los que ascienden de las Preferentes, no existiendo vacantes por descenso, serían más sencillos, pero surge el inconveniente material. La Federación ayuda a todos lo equipos de la categoría, en la actualidad 360, con una cantidad que ronda los 40.000 euros. Sumar 4 equipos más a cada grupo eleva de forma considerable la partida. Lo mismo sucede con la Liga Nacional de juveniles. Cada club recibe una ayuda que está alrededor de los 6.000 euros y el incremento de los grupos dispara las cantidades. Es el equipo de Rubiales el que tiene que dar el siguiente paso, en este camino de cambios.



La segunda oportunidad del Marino



La Federación Española de Fútbol sorprendió el pasado martes con una nueva circular en la que se informa de que los campeones de grupo que no asciendan en los polémicos playoff entre los cuatro primeros pueden tener una segunda oportunidad. El Marino es la referencia en el grupo canario, porque ya ha sido validado como campeón. Son necesarios 20 equipos, pero en este sistema de competición por grupos solo subirán 18. Los otros dos saldrían de un nuevo playoff entre los campeones de Liga que no lo hubieran logrado en su sector. Si hay dos equipos en esta situación, subirán directamente; si solo hubiera uno, también ascendería; si no quedase ningún campeón "colgado", se dejan las dos plazas vacantes. Esa repesca puede hacerse en grupos o con eliminatorias, una semana después del playoff .