Tebas desvela que pretende volver a la competición el viernes 12 de junio

Viernes 12 de junio. Esa es la fecha que tiene grabada en la cabeza Javier Tebas, máximo responsable de LaLiga, para que el fútbol profesional se reanude. Con prácticamente los 42 equipos de Primera y Segunda de regreso a los entrenamientos y con unos resultados de los test más que satisfactorios, la patronal tiene la intención de ganarle fechas al calendario. Un adelanto sobre lo previsto que podría permitir una menor carga de partidos en las primeras jornadas (no jugar entre semana), o bien encaminarse a un final más prematuro, lo que daría un mayor respiro a los conjuntos que todavía siguen vivos en competiciones europeas.

Ocho positivos entre 2.500. Tebas desveló ayer sus planes en el programa #Volveresganar de Vamos, una cita en la que el jefe de LaLiga no pudo ocultar su satisfacción por los notables resultados de los test a los que fueron sometidos la semana pasada los equipos. "Solo hay cinco jugadores afectados y otros tres positivos entre técnicos y personal relacionado con las plantillas. Ocho de unos 2.500 test, y además con una carga viral muy baja, cuando pensábamos que serían sobre 30. Es una buena noticia para la industria del fútbol y para la sociedad española, porque tenemos clubes en toda España", explicó Tebas.

Espera que no haya repuntes. Negó en rotundo Tebas que el mundo del fútbol se esté precipitando en su deseo de volver a jugar ya que "son las autoridades sanitarias" las que han dado el visto bueno para que arranque "una actividad más como cualquier otra", y que "está cumpliendo con lo que establece el Gobierno". Es por ello que a LaLiga le "gustaría" volver a jugar "el 12 de junio si la evolución es la prevista". "Y eso dependerá de la sociedad española y de si se producen repuntes, porque el virus sigue estando ahí y debemos ser prudentes", advirtió.

Poco para los jugadores. Por tanto, un mes de trabajo para volver a jugar, un plazo que aún así no termina de convencer a los actores principales, los jugadores. "Llevamos mucho tiempo parados y ahora no podremos hacer partidos amistosos como sí los hay en una pretemporada normal. Yo intentaría pensar en el jugador y sería importante que lleguemos bien preparados, por lo que unos días más de entreno no nos vendrían mal", señaló en directo Gerard Piqué, capitán del Barça. Postura que también defendió el atlético Koke.

Contraprestación. Como especie de contraprestación, Tebas comunicó que la concentración de los equipos prevista a partir del día 18, "se retrasará y no será obligatoria hacerla". Principalmente "por los buenos resultados de los test". Era uno de los mayores peros que veían los futbolistas en el protocolo de vuelta al trabajo y que debe ser hoy "aprobado en la Comisión Delegada".