Jaque al aburrimiento

El confinamiento ha restingido casi por completo la práctica deportiva federada en todo el mundo. En ese escenario, la excepción es el ajedrez. El deporte ciencia rescata la presencia del tablero en el ordenador y hace de su vía alternativa un gran recurso. Los dos portales con más seguimiento en el mundo presentan datos ilustrativos: en Chess.com han pasado de 4,5 a 9 millones de partidas diarias, récord mundial. En Lichess.org, de 45.000 a 74.000.

Los datos no dejan lugar a la duda. La práctica del ajedrez ha crecido hasta límites difíciles de medir, a través de la vertiente online, un viejo recurso para este deporte, que se ofrece ahora como solución estimable frente a la imposibilidad del cara a cara con tablero por medio. Otra muestra de este efecto es el último torneo de candidatos al título mundial, con más de un millón de seguidores en las redes. Está en marcha la Copa de Naciones online.

El papel del ajedrez como ocupación óptima durante estas fechas de confinamiento no ha sido menor en Tenerife. Aunque sin datos oficiales, Agustín Fernández Manrique, presidente de la Federación Insular, se atreve a estimar que "tal vez se ha triplicado el número de partidas. Yo mismo, jugaba algunas veces por internet, pero ahora no hay día que no dispute algún torneo. La aceptación en las actividades muy alta", dice.

Fernández Manrique recuerda que "este es el único deporte que se puede practicar en Internet y de hecho, hace más de 20 años se viene jugando en las redes, pero en estos días se ha producido un boom total de actividad, no solo de competiciones". A diferencia de otros deportes, disponer de más tiempo libre en estas circunstancias, favorece. "La Federación ha organizado varios cursos, además de una clase de tecnificación a cargo de un gran maestro cubano, Reinaldo Vega, con 16 chicos de Tenerife, los más fuertes... Antes se hacía más complicado realizar estas actividades, pero ahora disponen de más tiempo, porque no tienen colegio", explica.

Siguen activos también los clubes, "por ejemplo el CajaCanarias ha organizado un torneo cada día, de lunes a viernes, la primera idea era asistir a los chicos que antes iban a sus clases. Empezó con 20 niños y fue creciendo la cifra hasta llegar a la media actual de 160 o 170 jugadores, cada día. Se ha implicado más gente, algunos padres de esos niños se han enganchado, han aprendido y se apuntan a jugar los torneos. Hay otros clubes que también organizan online, de manera que la actividad no ha cesado", asegura.

Para los recién iniciados, puede haber supuesto una sorpresa el ambiente que se vive en torno a un tablero. "Siempre tuvo una imagen de deporte muy serio, cuesta entrar, pero quienes lo hacen ven que hay muy buen rollo. Este es un deporte que no tiene ni género ni edad. Puede jugar un niño con un abuelito, hombres con mujeres, vale para todos. Esperemos que los padres que están jugando se acerquen al tablero luego ya de forma presencial", expone. No obstante, frente a esta expansión del ajedrez se presenta como amenaza la dificultad que pueden tener los clubes para mantener a sus patrocinadores. "Es una incógnita", dice el presidente, temeroso de los efectos de la crisis económica, "puede influir en sponsor de los clubes", cree.

Más allá del cultivo de nuevos practicantes, está el cuidado de los deportistas ya federados. El presidente asegura que "están jugando bastante en la modalidad online". De hecho, se está disputando el Campeonato de Canarias para todas las categorías. "No es lo mismo, pero es buen sustitutivo, se mantiene la forma, vamos a ver que aceptación tienen", dijo antes del comienzo de la cita.

El futuro puede contemplar definitivamente la vía online. "Es una nueva opción", dice Fernández Manrique. "Nunca va a ser lo mismo, pero se va a jugar en las dos modalidades, este es un primer paso. Creo que el año que viene se seguirá jugando en internet", vaticina. La Federación debe tomar una decisión respecto al Campeonato de Tenerife, individual y por equipos. "Hay que esperar, si no se pudieran organizar daríamos la temporada por terminada", concluye.

El campeón, a la espera. Alberto Hernández es el vigente campeón de Tenerife absoluto. Pertenece al Club Ébano-Barrio Nuevo y es Maestro FIDE. Alberto celebra el auge de su deporte. "Espero que al que aprenda a jugar le acabe gustando. Tener la facilidad de poder hacerlo desde casa es una ventaja con respecto a otros deportes. Solo tienes que entrar en internet y juegas contra un rival en cualquier parte del mundo. Es otro atractivo que tiene", empieza diciendo, antes de recordar que "el ordenador siempre ha sido imprescindible en nuestro deporte, pero más bien para entrenar y en internet siempre se ha jugado alguna partida amistosa o por pasar el rato, pero sí que ha sido un potencial desaprovechado el ajedrez online, que es lo que se ha multiplicado ahora. Ha habido cantidad de torneos, oficiales, premios económicos, que no existían o eran un mínimo porcentaje antes de esta situación", asegura.

Alberto espera que este repunte deje nuevos adeptos, "tengo amigos que nunca habían competido y se están animando. Se nos hace más ameno el confinamiento, está teniendo mucha aceptación", valora. Desde el punto de vista del jugador federado, del experto, disputar online el Campeonato de Canarias estos días será una nueva experiencia. "Espero que sea positiva, tendremos que adaptarnos al nuevo sistema, no es lo mismo estar jugando sentados delante del tablero, con el rival enfrente, las partidas son más largas, con lo que da tiempo a todo. Ahora tendremos 15 o 20 minutos, en un Campeonato de Canarias podían durar hasta 4 horas. Es un ajedrez más rápido". Además, Alberto valora la influencia psicológica de jugar contra alguien a quien no ve. No va a haber webcam, solo veremos el tablero en la pantalla. Sí que puede influir, no es lo mismo ver la cara del rival, detectar sus sensaciones, si está más cómodo o más estresado. Yo prefiero el físico. Además, la pantalla de ordenador desgasta, es un cansancio extra, es más fácil perder concentración", entiende.

Los planes del campeón se han detenido. "Por estas fecha se debería haber jugado el campeonato de Tenerife, pero en vista de la situación, parece que el título me puede durar algo más", bromea. "A ver cómo va todo, la idea era disputar el insular, luego el de Canarias -esta semana- y salir a jugar en la Península", acaba diciendo.