El CD Tenerife se someterá el jueves a los test de la Covid-19

LaLiga marca los plazos y el CD Tenerife ya puede arrancar. El conjunto blanquiazul tiene previsto volver al tajo esta misma semana en su propósito -como lo es el de los otros 41 clubes de Primera y Segunda- de concluir la temporada 19/20. Lo hará en concreto el jueves -algunos otros clubes como el Lugo pasarán hoy el reconocimiento-, día en el que los jugadores del conjunto tinerfeñista serán sometidos a los pertinentes test PCR para determinar si alguno de ellos está afectado por el Covid-19. Primer paso de cara a una toma de contacto con el césped que llegaría el sábado.

El CD Tenerife no ha hecho pública la ubicación en la que tendrán lugar los entrenos en las próximas semanas, aunque todo apunta a que los mismos se llevarán a cabo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, tanto por la logística que ofrece el recinto de la calle San Sebastián, como por la cercanía de dicho campo respecto al Hotel Escuela, que se postula igualmente como el cuartel de concentración de cara a las siguientes fases de este desconfinamiento deportivo. De esta manera se cumpliría fielmente con el Protocolo de Vuelta a los Entrenamientos que LaLiga ha elaborado con expertos médicos.

Si bien se había indicado que los test PCR podrían pasarlos únicamente aquellos jugadores que presentaran una cierta sintomatología, o los que hubieran tenido relación con posibles afectados, finalmente las pruebas serán realizadas a todos los profesionales con los que cuenta Rubén Baraja. Un análisis que también incluirá a varios jugadores del equipo filial -según indicó ayer Cope Tenerife-, entre los que se encuentran Elliot, Jorge Padilla y Javi Alonso y el guardameta Otaño. Se someterá igualmente a estos test al resto del personal deportivo (especialmente los técnicos), así como al no deportivo que pudiera ser protagonista directo en el día a día los tinerfeñistas. Pese a que el protocolo también recomienda el pasar un reconocimiento médico general, el CD Tenerife no contempla, por ahora, llevarlo a cabo.

Para que las citadas pruebas puedan realizarse y el CD Tenerife eche de nuevo a andar tras casi 60 días de parón, las instalaciones en las que trabajarán los blanquiazules -a puerta cerrada- estas próximas semanas deberán ser desinfectadas y también contar con el visto bueno de LaLiga. Para ello el organismo presidido por Javier Tebas ha designado un inspector médico que analizará en profundidad cualquier grieta que ponga en riesgo el cumplimiento del ya manido protocolo sanitario. Si el cuadro isleño pasa la prueba del algodón -y con el resultado de los test en la mano-, el sábado, de manera individual, y con un máximo de seis jugadores un mismo terreno de juego, tendrá lugar el primer entrenamiento blanquiazul de la desescalada.

A escasos días de regresar al césped, Luis Milla realizó, en su cuenta de Instagram, una charla con Ray Ramis, su nutricionista. En ella, el mediocentro fue cuestionado por varios aficionados, que se interesaron por su destino la campaña 20/21. "Me siento muy bien y contento de estar aquí desde el primer día que llegué; tengo contrato, me queda otra temporada, soy feliz y lo voy a seguir siendo", expresó el madrileño, que también reconoció estar prendado por "el espectacular clima de Tenerife". Aún así, el centrocampista blanquiazul no escondió que, como "todo futbolista", quiere "crecer y jugar algún día en Primera". "Para eso trabajo", añadió. Milla sorprendió igualmente hablando de su dieta, en especial de "algún ayuno de 24 horas" como el que realizó hace unos días. "Por la tarde tuve algo de hambre, pero lo llevé bien", explicó, para admitir que "las tortitas de avena con chocolate, los huevos, las fajitas y un buen asado" son varios de los alimentos predilectos dentro de su dieta.