El Tecina, primer campo de España donde se puede volver a jugar al golf

Regresa el golf en España, y donde primero lo hace es en La Gomera. En la mañana de este lunes el Tecina Golf, campo anexo al al hotel Jardín Tecina (Alajeró) ha abierto sus puertas de nuevo para recibir a los primeros golfistas que pueden practicar su actividad preferida. Un permiso que, de momento, sólo se ha tramitado para jugadores federados gomeros. Algunos, incluso, no han dudado en madrugar. Así, a las 8:20 de la mañana el jugador local de La Gomera, Cristian Siverio, se convertía en la primera persona de España que ha jugado al golf de forma oficial después de 51 días de suspensión.

El recorrido de este Tecina Golf se está realizando siguiendo a rajatabla el protocolo de seguridad realizado por las principales instituciones de golf en el país. Los jugadores mantienen las distancias de seguridad, no hay rastrillos en los búnkers, no funcionan las fuentes, del aparcamiento se va directo al tee de salida y no se pueden tocar las banderas de los hoyos. Además, las cazoletas de los agujeros se han rellenado con espuma para que la bola no entre del todo y se puede recoger con facilidad con dos dedos. De esta manera se busca la máxima protección para el deportista sin que deje de disfrutar de su juego.