El CB Canarias no moverá ficha hasta contar con plenas garantías

Protocolo sanitario aprobado el sábado, ratificación ayer del permiso por parte del ministro Salvador Illa para regresar al trabajo (con posterior certificación del BOE), e incluso algunos otros conjuntos de la Liga Endesa que hoy mismo regresan a las canchas. Ninguno de estos aspectos resulta suficiente para el CB Canarias, que quiere andar con pies de plomo en su particular desescalada preparatoria antes de abordar el posible epílogo de la temporada 19/20. La salud y la seguridad de los suyos está muy por encima de las prisas. Así, la entidad aurinegra, que si bien ya tiene orquestado el que sería su plan de trabajo a desarrollar en el retorno inicial a la actividad física en cancha, está dispuesta a no dar un solo paso hasta no disponer de las garantías absolutas para llevar a cabo el correspondiente protocolo de actuación.

En el club lagunero desean ser minuciosos por lo que no retornarán al Santiago Martín hasta contar con esa hoja de ruta que debe terminar de perfilar la ACB -y contar con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes-, toda vez que el protocolo aprobado por Sanidad hace dos días estaba prácticamente diseñado para el mundo del fútbol. De hecho, ayer el ministro Salvador Illa tuvo que especificar que los clubes profesionales no solo podrían ejercitarse al aire libre -como se había indicado en un primer momento- sino que también estaban habilitados para hacerlo en su lugar de trabajo habitual siempre y cuando cumplieran los requisitos sanitarios dispuestos al efecto.

Con el CB Canarias pendiente de despejar el horizonte para echar a andar -algo que ahora mismo no tiene fecha-, su plantilla sigue trabajando de manera individual, con el añadido de que estos dos días varios de sus jugadores también han podido ejercitarse en la calle. Un paso más sí darán hoy algunos clubes de la Liga Endesa, que han programado sus primeros entrenamientos en parqué tras casi dos meses alejados de ellos. Son Unicaja, Valencia y Andorra, que pasarán hoy por los respectivos reconocimientos médicos y test de prevención, y tal vez ya puedan tomar contacto con el balón. El Canarias, mientras, seguirá expectante.