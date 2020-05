Francisco Alonso: "Los futbolistas deben salir del ERTE cuando empiecen a entrenar"

Profesional del derecho, experto en relaciones laborales, aficionado al fútbol y seguidor del Tenerife. El perfil de Francisco Alonso es óptimo para profundizar en el contexto de inseguridad y conflicto que condiciona al mundo del fútbol, condenado a una crisis económica global.

¿Hay que 'sacar' del ERTE a los futbolistas del Tenerife cuando empiecen los entrenamientos?

En principio, lo que se le ha dado al Tenerife es un expediente de regulación de empleo temporal, por fuerza mayor. O sea, que el expediente de la suspensión de contratos está vinculado directamente a la finalización del estado de alarma. Se ha entendido por parte de la Dirección General de Trabajo que los profesionales no pueden prestar servicios, fundamentalmente en instalaciones que no están abiertas al público, y al no haber prestación laboral se suspenden los contratos. Por lo tanto, en principio el ERTE que se le da al Tenerife está vinculado a que se acabe la fuerza mayor, o sea, a que se levante el estado de alarma. No es solo al Tenerife, sino a muchos otros clubes, porque he visto el listado de la Dirección General de Trabajo y hay ERTE en clubes de balonmano, de baloncesto, de fútbol sala, etc.

¿No estaría sujeto entonces a fechas concretas, sino que tiene un carácter finalista?

Exacto, la fecha que manejamos ahora es la del 9 de mayo, a la espera de si se prorroga y en qué condiciones lo haría, porque podría ser en otras diferentes. El ERTE duraría lo que dure el estado de alarma.

Cuando se permitan los entrenamientos con normalidad ¿habría que revisar el ERTE?

Los futbolistas son profesionales cuya actividad laboral no consiste solo en ir a jugar dos horas los fines de semana más la concentración correspondiente, sino que la prestación de servicios es de lunes a domingo con su día de descanso, entrenando cinco días a la semana y jugando un día. Si el club les cita para empezar a trabajar en las instalaciones el Mundialito, en el Heliodoro o en cualquier otra instalación que no sea su domicilio, considero que ya los trabajadores están prestando servicios -se entiende por ello cumplir órdenes de quien te paga y corresponder a cambio de dinero-, los jugadores tendrían que salir del ERTE inmediatamente. Si un futbolista el lunes va a trabajar con un fisio o un entrenador o cualquier empleado del club, a dar vueltas por el Mundialito, mientras cobra el paro, que es lo que están haciendo ahora, el club se expone a una multa y el jugador se expone a tener que devolver las prestaciones por desempleo, porque habría una infracción. En mi opinión, desde que empiecen los entrenamientos de manera oficial, los jugadores dejan de tener suspendido el contrato, vuelven a tener sus condiciones laborales y a salir del ERTE.

¿No estarían necesariamente en la misma situación otros empleados de la entidad?

Los empleados de las oficinas o los de mantenimiento de instalaciones si el club los tiene, mientras no sea necesario, van a continuar en el ERTE hasta que se levante el estado de alarma.

Todo este proceso, ¿sería dentro del mismo expediente?

No habría que modificarlo, solo que cuando el futbolista o cualquier otro empleado empiece a trabajar, el club tiene que comunicárselo al Sepe (Servicio Público de Empleo) para que les quite de la prestación. No es necesario ningún otro trámite administrativo.

¿Se pueden negociar condiciones de flexibilidad en la fase de entrenamientos básicos, individuales?

Lo que se puede es escalonar la salida del ERTE. Es posible que la primera semana de entrenamientos los 25 profesionales no puedan trabajar individualmente cada uno durante toda la semana, a lo mejor se establece que la primera semana entrene un número de jugadores y esos salgan del ERTE; el resto se queda. Lo que se haría es sacarlos escalonadamente.

¿Se puede esperar un nuevo ERTE, por razones económicas, cuando acabe el actual?

Hay posibilidades, una vez se levante el estado de alarma y todo el personal vuelva a estar de alta, la empresa se puede encontrar con una situación, bien económica o bien productiva, con dificultades. Podemos poner el ejemplo del bar que tenía 10 empleados, reabre el día 11 y a la semana se da cuenta que con 3 empleados ya le basta, porque la demanda del producto ha diminuido, la entrada de dinero es menor... Las causas económicas de los ERTE son complicadas de explicar, no están al libre albedrío de las empresas, se establecen en el estatuto de los trabajadores, pero sí podría hacerse uno por causas productivas, organizativas, técnicas o económicas si cuando se levante la fuerza mayor el club considera que no es viable mantener a toda la plantilla.

¿Esta situación no influiría en los contratos que acaban el 30 de junio, aunque se siga jugando en julio?

Eso de los contratos que acaban el 30 de junio en mi opinión es una cuestión de negociación individual. Las negociaciones colectivas, de la Federación, de LaLiga o del Sindicato de Jugadores, no afectan a este tema. Si un contrato acaba el 30 de junio y hay competición después de esa fecha, el futbolista tiene que negociar la prórroga individual de su contrato. Entiendo que no hay obstáculo para prorrogarlo. Otra cosa sería que el contrato no estuviera ceñido al 30 junio sino relacionado con la fecha de finalización de la temporada.

La presentación de un ERTE por razones económicas, ¿condicionaría al club para hacer nuevos fichajes o mejoras de contrato en el futuro?

Eso es difícil de contestar, porque va quedar a decisión judicial. Hay que ponerse en la situación de que cuando acabe el estado de alarma, el club le exponga a un empleado que como en verano no va a haber ingresos, prescinde de sus servicios, le reduce la jornada o suspende su contrato. Si luego el club hace un desembolso y paga dos millones de euros, no será el caso del Tenerife, por un jugador, el empleado puede ir a un juzgado y aducir que se le ha alegado la existencia de causas económicas, que pueden ser pérdidas futuras o previstas, y sin embargo se ha gastado tanto dinero en el fichaje de un jugador o en una subida de sueldo a otro. Creo que lo tendría que resolver un juzgado, porque los pagos de los fichajes se amortizan a través de las temporadas y no se pagan de golpe, y lo mismo sucede con las ampliaciones de contrato. La solución a este caso quedaría supeditada a que haya un procedimiento judicial.

¿Pero aún así el ERTE seguiría su curso?

Es que para solicitar un ERTE por causas económicas no se necesita autorización administrativa. Las partes se sientan, negocian y haya o no acuerdo, el club puede ejecutar la medida. Salvo el caso de que alguien denuncie que el club no tiene esas causas económicas y un juez resuelva, no hay decisión administrativa que impida que se lleve a cabo el expediente.

Hay un enfoque moral en este asunto, pero también se puede interpretar que reforzar al equipo es invertir para recuperar producción.

Por supuesto. He leído recientemente el caso de un centro de trabajo que cerró porque tenía pérdidas y prescindió de sus trabajadores por despido objetivo. A los tres meses volvió a a abrir y los despedidos demandaron, pero la sentencia dijo que el establecimiento se abre para darle valor a la compra por parte de un tercero. Si invierten en fichajes a los efectos de que deportivamente sea un club más rentable, que conlleve más taquilla, más derechos de televisión o de imagen, se podría dar por bueno ese gasto y que no influya en la decisión de la empresa respecto al ERTE.