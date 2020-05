Claudio García Morales: "La próxima temporada será la más dura en la última década"

El cuerpo le pedía, por las sensaciones que le daben las suyas en el día a día, acabar la competición, ya que veía al Clarinos jugando el playoff por el título en su estreno en la Liga Femenina Endesa. Sin embargo, el técnico isleño cree que la de dar la temporada por finalizada es "la decisión más coherente" que podían tomar clubes y Federación. También avisa que habrá que apretarse el cinturón para el curso 20/21.

Federación y clubes acordaron esta semana dar por concluida la temporada. ¿Ha sido la mejor decisión a tomar?

Creo que a nivel humano y deportivo sí. La mayoría de los equipos ya teníamos a jugadoras fuera, por lo que existía un gran riesgo de no tener las plantillas al completo, al margen de lo que volver a jugar hubiera supuesto un extra en cuestiones económicas. Fue la decisión más coherente.

Pero desde la vertiente deportiva y como técnico, ¿no hubiera deseado apurar y tratar de hacer lo mismo que pretende la ACB?

Está claro que sí. En lo deportivo terminar una temporada así no sabe bien. Más aún en nuestro caso, tras hacer una gran primera vuelta y luego recuperarnos de un pequeño bache. La dinámica del equipo volvía a ser lo que pretendíamos y nos quedamos con la incógnita de saber si el equipo hubiera alcanzado mayores cotas. Pero por encima del asunto deportivo o nuestras pretensiones como técnicos, existen muchos más factores.

¿Veía a su equipo en playoff?

Sí. Creo que sí porque la dinámica era buena y habíamos sido capaces de superar una serie de problemas físicos y mentales. De nuevo éramos nosotros. Nos quedaban cuatro jornadas y pienso que podíamos haber alcanzado incluso la sexta plaza.

¿Ha sido una temporada más convulsa de lo esperado?

Deportivamente ha sido un año muy bueno pese a ese bajón del mes de enero. Un bache que en cierta medida teníamos previsto porque queríamos empezar muy fuerte. Lo hicimos e incluso apuramos algo más de lo debido porque nos hacía ilusión entrar en la Copa. Y eso se tradujo en dos lesiones complicadas, las de Lindra y Vionise, que podían jugar, pero apenas podían entrenarse durante la semana. ¿Fuera de lo deportivo? Sabíamos de los costes mayores que suponía jugar en Liga Femenina, y lo teníamos perfectamente planificado; pero llegó un momento en el que todo se vino abajo por un desfase en el tiempo, no por malgastar. A día de hoy solo nos ha entrado la subvención del Cabildo, mientras que nos faltan todas las demás y las de otros acuerdos.

¿Qué debe mejorar el Clarinos de cara al próximo ejercicio?

Más que mejorar, debemos ser capaces de estabilizar al club en todos los sentidos; lo mismo que hicimos al principio en Liga Femenina 2. Trabajaremos para alcanzar los mismos logros, pero hay que darle más firmeza al club, algo, si cabe, todavía más complicado tras esta pandemia. Habrá problemas económicos y seguramente hasta deportivos durante la temporada ante un rebrote del virus. Hay que dar pequeños pasos sin obsesionarnos con objetivos mayores como la Copa, el playoff o lograr una plaza en Europa. Que eso solo acabe siendo un premio al trabajo.

Especialmente las jugadoras han expresado su deseo de que la competición sea más larga. Ahora se amplía a 16 equipos, pero no parece que sea, por los gastos, el mejor año para ello...

Exactamente. Todos los clubes acordamos, por la actual situación, que se debía ampliar la liga a 16 equipos porque no se podía negar a nadie el derecho a ascender. Pero es verdad que esta ampliación viene en un momento complicado. Ya la Española nos ha comentado que tratará de cooperar con los clubes para que los costes apenas aumenten, mientras que nosotros hemos mostrado nuestro deseo de que no se alargue mucho más la temporada, sino consensuar un calendario en el que se jueguen tres o cuatro jornadas más entre semana para que la duración sea aproximadamente la misma.

Pero al final las jugadoras podrían estar sin jugar más de cinco meses...

Pero es que lo debemos hacer así por varios motivos. El primero porque seguramente, en lo económico, estaremos ante la temporada más dura de la última década; segundo por calendarios, ya que en junio de 2021 se jugará el Eurobasket y después se disputarán los Juegos Olímpicos. Espero que podamos hacer un calendario que sea el más beneficioso para todos.

¿Existe temor de que pueda haber cuatro descensos?

Eso es algo que no se ha comentado. Solo hemos acordado hacer la competición con 16 equipos. Queda pendiente otra reunión, pero supongo que no la haremos hasta que la Española no define cómo se producirán los ascensos, un asunto que veo muy complicado. Creo que es una oportunidad para mantener esta liga de 16, porque tener cuatro descensos obliga a conformar mejores plantillas y más largas. Y eso, en medio de una delicada situación económica, sería muy duro. Es un buen momento para consolidar esa liga de 16.

¿Veremos a un Clarinos muy diferente en su segunda campaña en la Liga Femenina?

La verdad que no queremos meternos de lleno en eso porque primero debemos saber de lo que dispondremos el año que viene. Pero algunos cambios habrá. Esta temporada llegamos al mercado en un momento complicado, porque cuando ascendemos ya han muchas plantillas hechas. Ahora nos gustaría nacionalizar el equipo, pero eso es algo muy complicado; y también tenemos claro que queremos cambiar muchos perfiles de las jugadoras. La idea es continuar con casi el 50 por ciento de las jugadoras que ya estaban, y que las nuevas tengan un perfil diferente al del año pasado.

¿Sería ideal, en esa estabilización de la que hablaba, hacerlo de la mano del CB Canarias?

Lo que considero ideal es que la sociedad de la Isla termine de apoyar al baloncesto femenino, aunque siendo consciente de que ahora cualquier deporte no es lo esencial en la vida. Está claro nos gustaría tener una mayor vinculación e ir de la mano con el Canarias, ya que todo lo que sea sumar será positivo para todos.