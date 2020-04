Diferentes techos, única meta

La iniciativa solidaria 'Deporte en casa por La Palma' recauda más de 5.000 euros y une a más de 530 personas haciendo actividad física en simultáneo. La cantidad donada por los inscritos va destinada a la compra de material para centros sociosanitarios de personas vulnerables ante el coronavirus. Fitters Eventos Deportivos y el Cabildo de La Palma crearon una iniciativa que atrajo a dorsales de todo el territorio nacional y que contó con el respaldo de Obra Social La Caixa y Cruz Roja Española. Los participantes destacan un evento con una doble vertiente: solidaria y vida saludable en pleno confinamiento.

La solidaridad palmera quedó de manifiesto una vez más. El pasado domingo tuvo lugar la iniciativa solidaria Deporte en casa por La Palma, que recaudaba fondos para comprar material sanitario para diferentes centros de la geografía de la Isla Bonita. Representantes de todos los municipios y administraciones públicas, deportistas de élite, cocineros, músicos y un sinfín de personas tomaron parte entre los más de 530 dorsales repartidos. Al final, más de 5.000 euros del altruismo de los fitteros.

Bajo la organización de Fitters Eventos Deportivos y el Cabildo de La Palma, así como la colaboración de Obra Social La Caixa, Cruz Roja Española e IM Impresión, se desarrolló la prueba deportiva virtual en favor de diferentes centros sociosanitarios, así como el Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores, Residencia de Pensionistas, Residencia Villa Flora y Residencia de discapacidad de Triana.

Los hermanos Ponce de León - alma mater de Fitters- abogaron por que, en el plano deportivo, los participantes fueran creativos; de ahí la heterogeneidad en las modalidades y en los dorsales, creados por cada uno de los inscritos. Al que desafió el pasillo o azotea de su casa, se le sumó el que decidió hacer yoga, bailar, saltar u ocuparse del avituallamiento de sus pupilos.



Con la 'bici cero'



Víctor Pérez, copiloto con mayor palmarés de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, actuó con el dorsal cero y ejerció de speaker a través de las redes sociales. No le resultó suficiente y, por ello, aprovechó su donación para atreverse con un reto basado en mantener el equilibrio sobre su bicicleta sin dar pedal durante 5 minutos.

"Se ha demostrado que una de las virtudes de la sociedad palmera es la solidaridad. No solo se ha recaudado una buena cantidad de dinero, sino que Fitters, a través de la gran labor y empeño de los hermanos Ponce de León, ha conseguido que el domingo y buena parte de la semana se hiciera más llevadero para todos los que han participado. Los palmeros, y más concretamente la familia del deporte, han vuelto a sacar su cara más solidaria para ayudar a los más desfavorecidos", comenta el oriundo de Barlovento a EL DÍA.



En familia, mucho mejor



La familia Henríquez González fue una de las primeras en inscribirse para Deporte en casa por La Palma. Las menudas Inés y Amalia llevaron la voz cantante en un día diferente y plagado de sonrisas en un hogar de la capital palmera.

Sus papás, Emerio y Ana, se encargaron de pilotar durante 40 kilómetros -20 cada uno-, esta vez no para traspasar el túnel del tiempo o llegar al verde norte de la Isla Bonita, sino para coronar una meta solidaria. La bicicleta estática, para los mayores; el resto de la casa, para las pequeñas. Mientras Amalia -nacida en 2019- dio cinco saltos, su hermana mayor, Inés -nacida en 2016-, completó una carrera de diez minutos por el pasillo. Todos para uno y uno para todos.

"Estoy supercontento de que existan personas como Jairo (Ponce) y su empresa Fitters. Es importante dotar de material sanitario a los centros de personas vulnerables. La isla se ha volcado; la acogida ha sido maravillosa. Inés, mi hija mayor, llevaba tres o cuatro días preguntándome por el reto; tenía muchas ganas de hacerlo", revela Emerio Henríquez.



Moana salta de disciplina



La corredora palmera del Nike Trail Moana Kehres no podía permitirse el lujo de desaprovechar la oportunidad de volver a ponerse un dorsal. En esta ocasión, optó por hacer un reto multisaltos de una hora, empezando por 1.000 saltos a la comba.

"Me encantó la iniciativa. Me pareció una idea estupenda, no solo porque ya todos teníamos muchísimas ganas de ponernos un dorsal, sino porque también es una posibilidad de contribuir a una buena causa. A pesar de que cada uno ha hecho el ejercicio que eligió en su casa, daba la sensación de luchar junto a mucha gente por el objetivo", relata la destacada deportista.



Altruismo sin fronteras



Patricia Rodríguez Armas, vecina del municipio grancanario de Arucas, se aventuró con el rodillo y fue una de las féminas que mayor distancia completó desde su casa. La asidua del trail hizo 20 kilómetros sobre su bicicleta.

"Utilizar cualquier tipo de actividad física, con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan en esta crisis, que no sólo es sanitaria, sino también económica y social, es una iniciativa con la que no se puede dejar de colaborar. No lo dudé, y me uní a esta bonita iniciativa", apunta Rodríguez.



La edad, un número o un dorsal



Daniel Rodríguez, vecino de Santa Cruz de La Palma y sexagenario (nació en 1955), se puso manos a la obra para crear un dorsal con alusión a la naturaleza de su isla natal. El domingo se levantó y se volvió a poner un dorsal. Esta vez, 5 kilómetros en el interior de su piso. "Esta iniciativa la valoro muy positivamente. Nos ha servido para hacer deporte en casa y ayudar a los colectivos de riesgo en esta crisis sanitaria", aduce el veterano.



La mejor suma



Laura García, directora de Caixabank en La Palma, completó una hora de cardio. En su valoración destaca la "gran solidaridad de nuestra gente" y, además, haciendo deporte, algo "que une a la sociedad", concluye.