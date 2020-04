Miguel Concpeción: "No se pueden anular partidos con resultados ya definitivos"

Miguel Concepción, presidente del Tenerife, no cree que la Federación Española pueda aplicar el convenio Liga-FEF que condenaría a su equipo al descenso a Segunda B, en el caso de que no se vuelva a jugar esta temporada, porque según su criterio "no se pueden anular partidos con resultados ya definitivos". El citado convenio recoge que se tome como definitiva la última clasificación en la que todos los equipos tengan el mismo número de partidos jugados. En ese caso, hay que remitirse a la jornada 19 y el Tenerife estaba en descenso. "No hay que mezclar el fútbol aficionado con el profesional. Las competencias del aficionado las tiene la Federación, pero LaLiga las del fútbol profesional, y queremos terminar la competición", explicó.

El presidente aseguró en Cope Tenerife que si LaLiga no acaba "sería catastrófico para todos los equipos y para la venta de los derechos audiovisuales". Concepción espera que si las cosas marchan como van y no hay impedimentos, se podría empezar la competición, "pero con la autorización previa de las autoridades. Un mes antes nos tienen que dar luz verde para darle un punto físico a los jugadores y poder competir". El club blanquiazul maneja sus previsiones. "Se pensaba empezar el 26 de abril los entrenamientos pero ha habido que esperar hasta que den el ok. Estamos esperando pero trabajando en gestiones para poner en marcha el protocolo. Hay que tener concentrado al equipo con habitaciones individuales, hacer los test que estaban hablados y contratados por LaLiga con una empresa privada. Se les hará a todos los que estén en contacto con el primer equipo y habrá control por parte de los servicios médicos, repitiendo los test cada 15 días. Nos sometemos a las directrices de LaLiga. El Ministerio de Sanidad ha dicho que ellos dirán cuándo y cómo, nosotros esperamos instrucciones, lo demás es especular".

En ese sentido, el presidente aseguró que las instalaciones "más adecuadas para entrenar serían las del propio estadio y para concentrarnos el Hotel Escuela. Si fuera otro hotel habría que trasladarse. Se podrían habilitar otras instalaciones, El Mundialito o la Ciudad Deportiva, pero cuantos menos desplazamientos, mejor. Con el Hotel Escuela habría que llegar a algún acuerdo", precisó.

En relación a los viajes a la Península, el presidente espera. "LaLiga deberá decidir. Si hay vuelos regulares para mantener las condiciones de salud, perfecto. Si no, habrá que pensar en vuelos chárter. Dependerá también de la apertura del mercado de transporte y el número de comunicaciones con la Península. Es un tema peculiar de Canarias y Baleares". asegura.

Concepción asume que no habrá abonos ni taquillas en 2020. El club busca soluciones para compensar lo que queda de campaña. "Valoraremos. Ofreceremos descontárselo de un próximo abono y devolverles el importe de los partidos que quedan. Lo llevaremos al Consejo de Administración, oiremos a las Peñas, para mi es muy importante, y tomaremos una decisión. Tratamos de que el aficionado sea el menos perjudicado". La pérdida estimada está "en torno a los 2 millones de euros por venta de abonos", dijo el presidente.



Aitor Sanz, Alberto y Luis Pérez



El presidente espera que Aitor Sanz acabe ampliando su vínculo con el club. "Como al resto de capitanes se le ofreció renovar. Tenía una oferta de otro equipo (el Cádiz) y quería meditarlo, pero las cosas están como están. El club tiene que cerrar lo antes posible la plantilla y él tiene que decidir si se queda o no", dijo antes de reafirmarse en que solo le ofrecen un año. "Si se gana durante la 20/21 otro año, se volverá a renovar". Más avanzada parece la continuidad de Alberto Jiménez. "Las conversaciones están muy próximas a cerrarse y podríamos anunciar en los próximos días que va a seguir en el Tenerife". Sin embargo, la de Luis Pérez parece ya descartada. "Teníamos interés, pero a lo mejor el hombre tiene una oferta de Primera y no podemos llegar a esas cifras y se puede ir", explicó. Concepción aseguró, finalmente, que Rubén Baraja no quiere hablar ahora de su renovación. "Prefiere esperar a final de temporaria", dijo.