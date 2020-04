El Gobierno deja en el aire que vuelva a haber fútbol en España antes de verano

Otra inesperada traba para que el deporte recupere su actividad habitual... al menos en los plazos que sus rectores habían previsto. Y es que ayer, en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión de Pedro Sánchez con los presidente autonómicos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, resaltó que en estos momentos es "imprudente" decir si el fútbol profesional -y por extensión algún que otro deporte como el baloncesto- va a volver antes del verano, a la vez que advirtió de que "las cosas no van a ser como antes".

Illa indicó que en la realización de los test todo el mundo debe seguir una estrategia común, emplazó el retorno de las actividades deportivas profesionales a la evolución de la situación que ha provocado el coronavirus. "No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes del verano. Sería una imprudencia por mi parte, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos a ver también en el marco del plan que presentemos cómo pueden las distintas actividades profesionales ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad", explicó el ministro. Se compromete de esta manera, y seriamente, la opción de que los equipos de Primera y Segunda retornen a competición entre el 6 y el 7 de junio, tal y como está diseñado en la hoja de ruta trazada por la patronal.

El ministro de Sanidad subrayó que las cosas serán diferentes a partir de ahora, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna contra la Covid-19: "Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes. Todos tenemos que aprender, hasta que no aparezca una nueva vacuna, a convivir con ese virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perderle el respeto".

Se trata, pues, del segundo palo en la rueda que recibe el fútbol profesional en su intención de volver a los terrenos de juego. Apenas 48 horas después del primero, ya que el viernes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cortó de cuajo la intención de LaLiga de realizar -entre hoy y mañana- test a los 20 equipos de Primera y los 22 de segunda, amparándose en la idoneidad de hacerlo únicamente en pacientes que reporten síntomas de la enfermedad.

Una postura, la de Simón, que ayer fue ratificada y reforzada por Sanidad. Así, Illa indicó que dichos test masivos a futbolistas deben seguir una estrategia común. "Hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente sigue vigente para todo tipo de colectivos, incluido el fútbol profesional. Se tienen que poner a disposición de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas aquellos test de diagnóstico del tipo que sean. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común. Todos tenemos que remar en la misma dirección", expuso en este sentido Illa.

En la misma línea, el ministro llegó incluso a posicionarse del lado de algunos profesionales que han puesto de manifiesto, públicamente, que ahora la prioridad no es el deporte sino la salud. "Ya lo dije una vez y lo vuelvo a reiterar, quiero agradecer la responsabilidad que han mostrado en sus declaraciones algunos deportistas profesionales. Croe que es muy, muy relevante", argumentó.