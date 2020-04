Eli Chávez: "Aquí, en Francia, ahora todo el mundo corre y es deportista"

Es de las pocas deportistas tinerfeñas que no han podido regresar a la Isla tras el estallido del Covid-19. La balonmanista realejera sigue en la ciudad de Marsella a la espera de que una flexibilidad en el confinamiento le permita volver a entrenarse... para luego "poder regresar a casa en verano".

¿Cómo lleva lo del confinamiento?

Pues estamos con el confinamiento desde el 14 de marzo. Al día siguiente teníamos un partido pero ya lo anularon. La verdad es que lo llevo un poco regular. Por un lado el estar sola y por otro el no poder realizar tu rutina diaria de entrenamientos y partidos, algo que echo mucho en falta. No sé estar encerrada en casa tanto tiempo.

¿No se planteó volver a Tenerife cuando empezó todo eso?

Al iniciarse el confinamiento le planteé al club que las tres extranjeras nos fuéramos antes de que cerraran las fronteras, pero el club nos pidió que no lo hiciéramos porque la liga solo estaba aplazada, no cancelada, y se temían que, si volvía a haber partidos, no pudiéramos regresar desde otro país cuando nos estábamos jugando el ascenso. Ese fue el gran problema para no regresar a Tenerife. Ahora, con la liga cancelada, te da algo de rabia no estar en casa, pero en su momento entendí perfectamente que este es mi trabajo, y por supuesto que aceptamos la decisión del club.

Todo será aún más duro al estar lejos de la familia...

Sí, eso es lo más complicado. Acaba haciéndose pesado el estar sola porque ni siquiera ves a tus compañeras de equipo. Espero que salgamos pronto de esta y que abran las fronteras, que no quiero pasarme el verano aquí, sino irme para mi casa.

Este domingo se ha abierto en España la opción de salir con los niños a una distancia máxima de un kilómetro de casa. En Francia ya llevan un tiempo con esta medida ¿Qué sensación le ha dado?

Sí, aquí se permite eso, pero también es cierto que en lugar de un kilómetro te alejas tres no pasa absolutamente nada, porque aquí no hay controles de ningún tipo. Las veces que he salido a hacer la compra no he visto a un solo policía, cada vez que saco a mi perro me encuentro con muchísima gente en la calle... Aquí el confinamiento cada uno lo hace como quiere. Y ya veremos si en España el 2 de mayo ocurre igual, pero es que aquí ahora todo el mundo corre y es deportista.

Y desde la distancia, usted en particular y Francia en general, ¿qué percepción existe de la gestión política que se está llevando de esta crisis en España?

¡Ufff!, hablar de política... ¡Qué complicado! No me gustan esos temas, pero creo que ahora es muy fácil opinar y decir que se podían haber hecho mejor las cosas... aunque seguramente sea así. Lo único que reprocho, y que ya estoy cansada de escuchar, es que debemos estar unidos y ser un equipo, cuando los primeros que no lo hacen son los políticos. Los españoles somos muy conscientes del problema y hemos actuado cien mil veces mejor que el Gobierno; antes de decir las cosas se deberían aplicar el cuento. Es un tema muy complicado y ahora lo que pido es que ayuden a la gente, a los autónomos y a las pequeñas empresas para que podamos salir adelante.

¿Tienen ahí en la cabeza plazos para volver a la normalidad?

El Gobierno ha dicho que el desconfinamiento comenzará, de una forma progresiva, el 15 de mayo.

¿Se han hecho ya a la idea los deportistas de que en el futuro más próximo todo cambiará en lo económico y que los contratos serán más apretados?

Sí, sabemos que habrá recortes. Evidentemente esto afectará a los clubes porque dependen mucho del apoyo de los patrocinadores. En mi club, por ejemplo, sucede así, ya que se apoya mucho en las pequeñas empresas y en el comercio local. Ya lo hemos hablado, pero por ahora todo queda en el aire.

Al menos se ha asegurado otros dos años más con su equipo. No parece que la retirada esté tan cerca...

Cuando tienes lesiones importantes o sufres algún revés y te cuesta volver a la normalidad y al mismo nivel previo, te planteas muchas cosas. Ahora quiero seguir disfrutando del balonmano y espero cumplir esos dos años; ya después veremos. Dependerá mucho de las lesiones y del momento en el que tenga que tomar la decisión. Si físicamente te encuentras bien, todo será más sencillo, pero habrá que meditarlo muy bien. Tengo claro que no me voy a retirar a los 40, pero ahora solo me planteo estas dos temporadas.