Samuel García: "Me parecía raro que no se hubiera suspendido ya el Europeo"

Samuel García, atleta palmero del Tenerife CajaCanarias, no se mostró sorprendido por la cancelación del Campeonato de Europa de categoría absoluta, que tendría lugar entre el 25 y el 30 de agosto en París. "Quedarnos en 2020 sin olímpicos y europeos es algo que, lamentablemente, no nos coge por sorpresa", dijo el atleta blanquiazu, que como recuerda su club ha estado en todas las competiciones continentales desde 2012. Compitió en individual y en el relevo 4x400 en Helsinki (2012), Zurich (2014), Ámsterdam (2016), Berlín (2018). Y en Pista Cubierta ha estado presente en Goteborg (2013), Praga (2015) y Belgrado (2017).

Samuel, que tiene la mínima para acudir a esta cita, cree que "son muchas las oportunidades que se presentan en un Europeo, mis previsiones eran llegar a la final y luchar por una medalla, pero debemos comprender la situación. Me parecía raro que no se hubiera cancelado ya", lamenta. "Me veía muy fuerte este año, creo que había dado con la tecla y que todo iba saliendo bastante bien. Reciénhabía debutado en Sudáfrica con 45.82, consiguiendo la mínima. Sabía que en un par de competiciones más podía estar en mis marcas personales (45.00) y eso me abriría las puertas de grande campeonatos y luchar por medallas", añadió.