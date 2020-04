Confinados en realidad virtual

Pese a vivir un notable auge en el actual estado de alarma, los eSports, tal y como se denominan los deportes electrónicos, también se ven perjudicados por la crisis del coronavirus. Muchos macroeventos en línea se han visto pospuestos o reformulados; los gamers también padecen los daños colaterales del confinamiento; y los equipos/organizadores pueden experimentar una merma de ingresos por la poca capacidad de captar patrocinadores.

Ni viven en una burbuja ni son de los que se han salvado. Los profesionales y amateurs de los deportes electrónicos también son víctimas de la actualidad, que pasa por los daños directos y colaterales de la crisis del coronavirus. En todos sus ámbitos, y pese a que los gamers pueden entrenar con relativa normalidad, cosa que los deportistas convencionales no, los eSports también sufren hoy en día. No obstante, sí que es cierto que los deportes electrónicos viven un auge y, a la par, han servido de refugio para buena parte de la sociedad, inclusive para deportistas profesionales que no pueden ejercer al aire libre.

El mundo de los videojuegos, y más concretamente de los deportes electrónicos, están plagados de prejuicios y clichés que demonizan a aquel que se dedica a ellos; es común escuchar que la vida gamer incita al sedentarismo y no responde a un estilo de vida saludable. Nada más lejos de la realidad. Hoy en día impera el prototipo de un jugador que fuera de su rutina laboral -tiempo en el que entrena o compite en un videojuego determinado-, hace ejercicio y dedica tiempo al ocio. Es más, son muchos gimnasios/centros de entrenamientos que patrocinan los eSports.

El confinamiento, como al resto de los mortales, también torpedea al gamer. El no poder salir a la vía pública cuando le plazca puede llegar a afectar a su rendimiento en los campos o arenas de juego. Empero, hay que reseñar que no padecen el ver frenada su actividad laboral/competitiva, y eso actúa cual bálsamo.



KaNaRiOoo, un gamer top



Cuanto mayor es el nivel de los gamers, más notan los efectos del confinamiento provocado por la actual emergencia sanitaria y social desatada por la Covid-19. Uno de los casos más cercanos a la provincia de Santa Cruz de Tenerife es el del herreño Cristian Sánchez, más conocido en el entorno virtual como KaNaRiOoo. Unido a la incertidumbre de no saber qué pasará con algunos torneos y atrasos en el calendario, se le suma el no poder estar en la residencia del Team Liquid -su equipo-, ubicada en Los Ángeles.

"El estar confinados impide que podamos entrenar con nuestros compañeros; máxime cuando dos de ellos están en América y los horarios son muy diferentes. El entrenar se complica. Hacemos todo lo posible para coincidir", revela el herreño a EL DÍA.

El profesional del Clash Royale reconoce que pese a que algunos eventos se sigan haciendo de manera online, no se están celebrando los "grandes", cuya disputa es presencial. "No obstante, el jugar online permite que los eSports sigan creciendo; también con esas personas que se han sumado al estar confinados. Está jugando una cantidad de gente enorme; los fines de semana se están cayendo algunos servidores", subraya. En ese sentido, aduce que, después de que pase la actual alarma, los deportes electrónicos estarán "mejor considerados".

Por último, el oriundo de Valverde, tras casi un año en las filas del Team Liquid (campeón mundial de CRL), valora de manera positiva su periplo: "Estoy muy contento con ellos y ellos conmigo. A día de hoy no pienso en otro equipo que no sea Liquid. Espero ganar de nuevo el Mundial".



Ayra, directivo de los pioneros



Los Guanches Asociación, LGA como se le conoce en el mundo gaming, es un club canario de deportes electrónicos dirigido por Gerson Reyes y Jorge Ayra que nació como clan en el año 1999. Este último, después de desempeñarse como jugador a nivel competitivo, pasó a formar parte de la directiva del club nacido en Tenerife en 2018. Ahora, en plena crisis del coronavirus, ve con optimismo el mundo de los deportes electrónicos.

"Hemos visto que con el confinamiento se está creando un monstruo difícil de parar. Nos hemos dado cuenta que la gente tiene muy pocas opciones de entretenimiento en la situación actual; una de ellas son los eSports. Esto está siendo un boom, tanto a nivel competitivo como casual", aduce el jurista.

A lo anterior añade una oportunidad más para gamers y clubes como el LGA: "Las empresas y marcas se están dando cuenta que ante el parón en las grandes competiciones deportivas, los eSports son una buena manera de visibilizar su marca. Por lo menos hasta final de año, este sector crecerá como la espuma. Esperamos que no se quede en el efecto burbuja; debemos zanjar acuerdos con marcas y empresas para que esto se mantenga en el tiempo".

"La gente dirá que estamos disfrutando un montón con este confinamiento, pero si hablo como gamer tengo que decir que, como al resto de mortales, nos gusta hacer otras cosas y relacionarnos. Ahora no podemos y, evidentemente, nos afecta también. Muchos jugadores acabarán saturados del confinamiento y necesitarán desconexión cuando todo esto acabe", apunta Ayra.



Elá, la visión del psicólogo



La psicología, vital para superar escollos, también en la factoría virtual. Javier Elá Hernández es psicólogo deportivo del CD Tenerife Esports e INtech Tenerife Titans, dos de los clubes con más reputación gaming en el Archipiélago. El tinerfeño reconoce que, "de momento", no ha tenido que tratar a sus deportistas por problemas derivados del confinamiento.

"Dentro del sector de los eSports, esta situación no ha provocado muchos cambios, seguimos trabajando de manera online y mantenemos las rutinas. Si bien es cierto que en lo profesional no les afecta, en lo personal, como al resto de la ciudadanía, sí", empieza diciendo Elá.

Por suerte, los gamers siguen manteniendo el contacto con sus compañeros de equipo a través de videollamadas, cosa que facilita los espacios de cohesión grupal a la hora de planificar estrategias dentro del juego. "Es algo que podemos mantener en los deportes electrónicos, en el resto de modalidades se dificulta", añade el especialista.

Uno de los parámetros a los que alude Javier es a que muchos de los gamers viven en las casas de sus padres, ahora confinados, y eso puede revertir en un "problema que puede afectar al rendimiento"; no obstante, el tinerfeño reconoce no haberse encontrado ningún caso de estos entre sus pupilos profesionales. "Que las personas con las que conviven los 'gamers' no estén bien o les pongan impedimentos, obviamente afecta", reflexiona.