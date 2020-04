Sergio García sorprende en sus redes haciendo el challenge de moda

La cuarentena por coronavirus ha provocado que los deportistas tengan que parar sus actividades para quedarse en casa cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Una medida que ha acabado con algunos de los eventos más esperados del año en materia deportiva como los Juegos Olímpicos o la Eurocopa 2020, ambos no se celebrarán hasta el año que viene.



Otro de los grandes deportes que ha tenido que parar es el golf, que ha cancelado numerosos torneos como el abierto británico o el Masters de Augusta y donde aún no se sabe bien cuándo se retomará el PGA Tour. Por suerte, siempre quedarán las redes sociales para conocer qué es lo que hacen los deportistas en estos días de cuarentena, y el golfista español más importante del momento, con permiso de Jon Rahm, Sergio García, ha hecho las delicias de sus seguidores atreviéndose a realizar el challenge de moda "switch".



El reto consiste en bailar con alguien, generalmente del sexo opuesto, y cuando se escucha "switch" en la canción, apagar las luces y aparecer cada uno con la ropa de su compañero, y así es como hemos podido ver al de Castellón con un vestido negro. Es el primer vídeo que el golfista sube a Tik Tok, pero a juzgar de lo cómo lo han pasado él y su familia, seguro que no será el último. Algunas leyendas del golf como Sam Torrance apreciaban el nuevo look de Sergio García: "Estás mejor con el vestido negro, Sergio".





