Elena Mateo: "No estamos en la línea de recortar las subvenciones"

Elena Mateo, concejala de Deportes, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz, ha tranquilizado a los clubes del municipio respecto a las consecuencias de una crisis que no solo ha paralizado la actividad competitiva, sino que amenaza su equilibrio económico en el futuro.

"He hablado con el Cuesta Piedra, el Echeyde y el Balonmano Salud, con respecto a su posición, para saber qué estaba pasando con sus deportistas y todos me señalan que viven una situación comprometida, están tratando de afrontar la otra crisis distinta a la sanitaria, la económica". La concejala recuerda que el Ayuntamiento tiene previsto "en el presupuesto subvenciones nominativas a estos clubes. Ellos se han preocupado por si la íbamos a mantener y les he transmitido tranquilidad, no estamos en la línea de recortar; mantendremos la subvención como estaba previsto. En principio no vamos a hacer cambios, vamos a intentar ayudar a los clubes", asegura Mateo, consciente además de otro talón de Aquiles del que sufrirán los equipos: los patrocinios. "Sabemos lo que supone la merma de recursos, quedarse sin patrocinio, queremos que los clubes no pierdan su categoría por esta crisis. Pero nos hemos emplazado todos para cuando acabe esta crisis valorar el impacto real que haya tenido en el deporte de la ciudad. Si se tienen que tomar otras decisiones será después de valorar el impacto, con datos y con hechos fehacientes", asegura. La concejalía de Deportes quiere mantener vigentes "las subvenciones nominativas a clubes de élite, así como a otros clubes, las de concurrencia competitiva y otras nuevas líneas de concurrencia, como al deporte de personas con discapacidad, o autóctono. Estamos comprometidos con la estabilidad de los clubes. Queremos ser vehículo, no obstáculo", asegura la edil.

Mateo admite que "al deporte le ha tocado de lleno la situación. Estamos a la expectativa de lo que ocurra con los eventos que tenemos programados. Dependemos de lo que se determine en relación con las aglomeraciones de personas para saber qué hacemos en el último trimestre del año, respecto a pruebas importantes como el Maratón, el Rally, la Fiesta de la Bicicleta o la Carrera Popular de El Corte Inglés. Todas ellas, localizadas en la segunda mitad de año. La única que hemos trasladado es la Binter NightRun, que está fijada ahora en octubre", recuerda.

La 'final a 12' de la ACB. El Ayuntamiento de Santa Cruz aguarda las novedades que se vayan produciendo en torno a la posibilidad de que haya el denominado " playoff final a 12" en la Liga Endesa. "Queremos ver qué resuelve la autoridad competente, ya sea sanitaria o no, con respecto a esa posibilidad, saber si se podrá celebrar y en una única sede. Claro que nos gustaría que Santa Cruz albergue esa final, tener en el Quico Cabrera estos partidos, aunque sean a puerta cerrada, pero tenemos que esperar a que haya una decisión firme. He hablado con la Dirección General de Deportes y con el Canarias para conocer sus posiciones. Nos hemos emplazado a un encuentro si se hace firme la propuesta, para actuar de manera consensuada", dice la concejala.

Respecto al proceso de desescalada, no tiene ninguna pauta para saber si "la autoridad sanitaria tomará una medida desde el ministerio para el conjunto del Estado o se hará desde las comunidades autónomas. Hemos visto lo que pasa con el fútbol, que se habla de la recuperación con público para 2021; entonces, las expectativas no son halagüeñas". En Santa Cruz, a corto plazo la incertidumbre alcanza a "campeonatos regionales de varias disciplinas, que debían celebrarse en abril y mayo, y estamos en contacto con las respectivas federaciones, para ver si se pueden reubicar o si directamente se suspenden y esperamos al año que viene", explica.

Fuera de la escena competitiva, el consistorio ha tenido que adaptar también el deporte municipal. "No estamos cobrando cuota porque las actividades no se están celebrando, pero sí mantenemos reserva de plazas para niños". Elena Mateo entiende que "todo hace pensar que los entrenamientos y las competiciones no se van a retomar en breve. Las instalaciones se siguen manteniendo, pero no están siendo utilizadas. Vamos a ver si se autorizan entrenamientos en alguna disciplina, pero las resoluciones recientes no han sido positivas, como sucedió con la Real Sociedad. He leído que el Tenerife podría utilizar el Hotel Escuela en su concentración, pero no pasan de ser expectativas. Estamos sujetos a la autoridad sanitaria", termina.