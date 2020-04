Irene Lozano cree que no habrá público en las gradas hasta que haya una vacuna

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, está liderando el proceso de unificación de criterios en el fútbol español ante el posible regreso de la actividad. A expensas de la autorización del Gobierno, que no se produjo tampoco en el Consejo de Ministros celebrado ayer, cobra fuerza la posibilidad de que el protocolo para llevar a cabo los primeros entrenamientos se ponga en marcha el primer lunes de mayo. "Lo que nos hemos prometido es volver a los entrenamientos para acabar la temporada, puede hacerse pronto, pero no hay fechas cerradas", aseguró ayer la responsable del deporte español.

El único extremo seguro es que si LaLiga de fútbol, como el resto de competiciones, regresa, no lo hará con público en las gradas. Es más, la presidenta del CSD dijo ayer que esa posibilidad no se ve factible hasta que aparezca una vacuna contra el coronavirus, de manera que el deporte a puerta cerrada puede extenderse todo el presente 2020. "Será bastante complicado que podamos volver a ver congregaciones de masas de personas en los estadios probablemente hasta que no haya una vacuna", aseguró Irene Lozano en declaraciones a TVE. La presidenta del CSD considera que el fútbol es la referencia, por la cantidad de espectadores que mueve. "Es la locomotora del deporte, en términos económicos, y es crucial para el deporte", dijo.

Lozano informó ayer a los Reyes de su reunión del pasado fin de semana con Javier Tebas y Luis Rubiales, presidentes respectivos de LaLiga y la Federación Española de Fútbol. La reunión telemática con los monarcas reunió a deportistas y representantes de federaciones para interesarse por las consecuencias en este ámbito de la pandemia de coronavirus.

En el encuentro del sábado, podría haberse abordado también la posibilidad de mejorar la oferta de fútbol en abierto en televisión, mientras dura esta situación. Si no en cantidad de partidos, porque los contratos con los operadores de televisión están firmados, al menos sí en el atractivo del encuentro que sea elegido cada jornada para ofrecer fuera de las plataformas de pago.

Afecta a la próxima campaña. Esta misma teoría de un 2020 con deporte a puerta cerrada fue defendida ayer por el vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Ramón Hernández, quien aseguró en la Ser que "sería un palo tremendo para el fútbol que se jugase toda la temporada sin público, pero lo primero es la salud y la seguridad", expuso.

Los clubes de fútbol, en particular, manejan las opciones de compensar a sus abonados el recorte de partidos en sus abonos, ya pagados, de la presente temporada. Sin ir más lejos, el Tenerife tiene previsto establecer un sistema de compensación para ajustar el precio del abono de la próxima temporada. Ahora bien, si no pudiera haber público en los campos en la primera mitad de la próxima temporada, el asunto se complica.



LaLiga aporta 200 millones al resto

LaLiga aumentará en los próximos cuatro años en más de 200 millones de euros su aportación al fútbol femenino, al fútbol no profesional, así como al resto de federaciones deportivas en virtud del acuerdo alcanzado con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Española de Fútbol (RFEF). Asimismo, LaLiga acordó contribuir con 3,3 millones por temporada durante las próximas tres temporadas a un fondo de emergencia para ayudar a los jugadores de fútbol no profesional. En este sentido, LaLiga cifró en un 1,5 por ciento el aumento en la parte correspondiente al CSD, lo que supone, según explicó LaLiga, "más de 25 millones de euros destinados para crear y dotar un fondo de ayuda para impulsar el deporte federado, olímpico y paralímpico y la internacionalización del deporte. Esta aportación se suma a la cantidad ya comprometida anteriormente para alcanzar un total de 51 millones de euros anuales".