Rubén Rodríguez: "Querer avanzar en base a suposiciones genera frustración"

Rubén Rodríguez hace una lectura de la crisis con su enfoque de psicólogo deportivo. Su experiencia en el CD Tenerife y el CV Haris, la vigente condición de profesor de la materia en la Universidad Europea de Canarias y su bagaje de fundador de Mindand Alto Rendimiento avalan el análisis.

Antes de analizarla profesionalmente, ¿cómo vive la situación actual?

Siéndote sincero, en un primer momento con desconcierto, supongo que como la mayoría. A día de hoy, la vivo desde la responsabilidad de cumplir con las recomendaciones y pautas de las autoridades y pendiente de los avances que se puedan dar. En lo personal, tranquilo porque las personas cercanas están bien de salud y en lo profesional bastante ocupado con la vertiente docente en la Universidad Europea de Canarias, en la que seguimos dando clase en modalidad a distancia y con las atenciones individuales a diversos deportistas, principalmente, a través de videollamada, Skype, etc.

¿Es más requerido el apoyo psicológico en esta coyuntura, por la ansiedad que produce? ¿Y más necesario?

Desde mi punto de vista, el apoyo psicológico debe estar siempre presente, es altamente recomendable prestar atención al bienestar emocional, el gran olvidado o al que se le presta atención cuando ya no hay más remedio. Si bien, entiendo que al vivir una situación tan compleja como está, cobra más relevancia aún si cabe. Y prueba de ello, son los servicios de atención psicológica que se han desplegado a través de diferentes entidades.

¿Sufren más los efectos del confinamiento las personas que solían hacer deporte, aunque sea a nivel amateur?

La verdad es que no sé si lo sufren más las personas que hacen deporte, ya que está situación es difícil para todos. Entiendo que, en mayor o menor medida, hay un sinfín de personas que han tenido que reprimir su actividad normal debido a esta situación tan excepcional que estamos viviendo y esa adaptación al nuevo contexto que se ha presentado, haya podido generar incertidumbre, malestar, preocupación. Pensemos que el Covid-19, este nuevo compañero de viaje, ha afectado a la economía, la salud, el deporte, la educación y a la sociedad en sí misma, poniendo a prueba todos nuestros recursos emocionales en clave de afrontamiento.

A los deportistas profesionales, ¿puede hacerles plantearse la dimensión de su figura? ¿Les puede cambiar la perspectiva y "reubicarlos" en la sociedad?

Puede ser que a algunos les sirva para "salir de la burbuja" en la que se encuentran, si bien creo que la inmensa mayoría de los deportistas son realmente conscientes de la gravedad de la situación, mostrándose comprometidos y responsables con ella. De hecho, vemos casos de deportistas profesionales realizando acciones para recaudar fondos con el objetivo de ayudar con material sanitario, por ejemplo. Por ello, estoy convencido de que ellos saben el papel que les toca jugar en esta situación desde el sentido común, la responsabilidad y la solidaridad.

¿Las sucesivas prórrogas del estado de alerta son como una losa sobre el estado anímico?

Toda esta situación genera desgaste y supongo que los plazos de aplazamiento y ver que no se cumplen, son cómo una losa. Mucho se está hablando de la vuelta a la normalidad e, incluso, se ponen fechas concretas. El problema es querer avanzar en base a suposiciones, generando expectativas y ver que no se cumplan. Esto provoca malestar, frustración, cabreo? entre otras cosas. Mejor siempre caminar con certeza, en base a hechos concretos, demostrables. A partir de aquí, ir restableciendo la actividad en cualquier ámbito, evidentemente, ayuda a ir hacia la normalidad y, esto, en cierta medida, es algo tranquilizador porque significa que la situación cada vez está más controlada.

Es obvio y hasta normal que haya sobreinformación sobre el coronavirus. ¿Cómo debería regularse su consumo para que no tenga un efecto perjudicial?

En este caso, lo que le he comentado a diversos deportistas con los que he trabajo y trabajo en estos días desde casa, es precisamente que dosifiquen el manejo de la información sobre el Covid-19. Les recomiendo que si quieren estar informados, algo entendible, elijan un único momento del día para ello, ya que la sobre información puede conllevar a la confusión y al agobio. De hecho, esta recomendación la haría a nivel general para todas las personas.

En el fondo, esta crisis nos plantea una lucha mental. ¿Es más dura para un deportista, que se considera encorsetado?

Ciertamente, el plano mental y emocional juega un papel muy importante en este momento para todos. En el caso de los deportistas profesionales, te diría que ellos, por su experiencia deportiva están, en mayor o menor medida, muy habituados a enfrentar adversidades. Saben perfectamente cómo hacer para afrontarlas con garantías de éxito en clave de superación. Ellos saben que cuando han superado dificultades lo han hecho por aceptarlas tal y cómo son, sin caer en lamentaciones; por tener plena confianza en sus cualidades y demostrar una gran determinación para lograrlo. No obstante, en general, desde la psicología del deporte damos apoyo a cualquier deportista y, en particular, en aquellos casos que precisan de un mayor acompañamiento en esta situación.

¿Ayuda ahora el recurso de tirar del pasado, ver vídeos, refrescar situaciones de éxito?

Bueno, teniendo en cuenta que ya vamos por unas cuatro o casi cinco semanas, si no me equivoco, es muy importante que el deportista profesional se siga sintiendo deportista, ya que sigue siendo el mismo. Es cierto que ha cambiado el contexto, el lugar de entrenamiento, las rutinas, etc., pero él sigue siendo el mismo. Eso no ha cambiado y es clave que siempre tenga esto presente. Por ello, el uso de recuerdos agradables, el poder volver a ver vídeos, imágenes que por el ajetreo diario no era posible hacerlo, ayuda mucho a seguir avanzando, a evocar recuerdos positivos y a recordar que se sigue siendo deportista.

¿Y también mantener contactos telemáticos?

Evidentemente, el contacto social con familiares, personas cercanas es algo fundamental, no solo para los deportistas, sino para cualquiera. Aquí recomiendo utilizar, dentro de las posibilidades, la videollamada, por ejemplo, ya que esto nos permite tener contacto, no solo auditivo, sino visual y esto nos da la percepción de cercanía. Además, animo a tener una actitud proactiva en este sentido, a no esperar a ver si nos llaman o escriben. Vamos a hacerlo nosotros. Invito a todos los lectores a que realicen este ejercicio.

¿Cuál sería el consejo transversal, para la sociedad? ¿Aprovechar el momento, quizá?

Más que un consejo, ya que no soy de dar muchos consejos, me suelo basar más en planteamientos que puedan ser operativos para las personas desde lo emocional, es que pensemos de qué manera podemos contribuir en hacer una mejor sociedad, donde primen valores de convivencia positiva. Creo que en líneas generales, estamos presenciando cómo la sociedad está "trabajando en equipo" para superar y poder avanzar hacia la normalidad. Donde cobra especial relevancia el trabajo que está llevando a cabo el personal sanitario en beneficio de todos nosotros, algo de un valor incalculable.