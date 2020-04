La ACB acuerda un epílogo con 12 clubes

Por unanimidad. Así resolvió ayer la Asamblea de la Asociación de Clubes de Baloncesto la hipotética hoja de ruta que ha planeado para que la Liga Endesa 19/20 llegue a su final. Por ahora es solo una propuesta que no cuenta ni con fechas definidas, pero el formato puesto encima de la mesa por el presidente Antonio Martín ha convencido a los 18 asociados. Así, en caso de tener el visto bueno de Sanidad, el título se dilucidaría en una concentración de dos semanas en la que tomarían parte los 12 primeros clasificados (entre ellos el Iberostar Tenerife) en el momento de la interrupción de la fase regular. Una resolución que se podría producir entre finales de junio y comienzos de julio. Las partes acordaron el 31 de mayo como fecha tope para certificar o no dicha alternativa para que la ACB sortee el Covid-19.

Concentración. Si bien ayer no se adelantó nada de la posible sede, sí se ratificó el jugar a modo de concentración con los 12 mejor situados y que estarían divididos en dos grupos de seis clubes. El Iberostar, por ejemplo, quedaría encuadrado con Barça (1º), Bilbao (5º), Baskonia (8º), Unicaja (9º) y Joventut (12º). Tras jugar todos contra todos en cinco jornadas (30 partidos), los dos primeros de cada grupo se medirían en unas semifinales de las que saldrían los aspirantes definitivos al título. Eliminatorias, estas dos, también a choque único, en un formato, en lo que a capacidad de sorpresa se refiere, se asemeja bastante al de la Copa. Que el corte sea en el duodécimo lugar y no en el octavo se explica, al menos oficialmente, por la enorme igualdad que existía en este tramo de la tabla.

Protocolo sanitario. Insiste la ACB en que cualquier reanudación de la competición se encuentra supeditada a "la evolución de las medidas decretadas por las autoridades sanitarias", a la vez que se buscarán "las máximas garantías de preservar la salud para todos los jugadores, entrenadores, árbitros y resto de participantes". De esta manera, la Asociación ya elabora (con la aportación de los diferentes clubes) un "protocolo sanitario para la reanudación de los entrenamientos y de la competición que garantice la salud de todos los participantes". Dicho documento será enviado en breve al Consejo Superior de Deportes para su supervisión.

Sin descensos. La Asamblea también decidió, por imposibilidad de fechas, que no fueran 16 conjuntos los que pelearan por el título. Además, y al no haberse disputado aún un tercio de la fase regular, considera injusto condenar a la LEB Oro tanto al Fuenlabrada como al Estudiantes, los dos últimos ahora mismo. Por ello, se han suprimido los descensos. Además, también se acaba el curso Manresa, Obradoiro, Murcia y Betis (puesto 13 a 16). Se llegó a plantear un playout entre los seis últimos, pero algunos prefirieron no arriesgar lo más mínimo, ni en lo deportivo (con plantillas mermadas al tener varios extranjeros fuera de España), ni en el aspecto económico, ya que habían pactado una rebaja de sueldo con su plantilla.

A lo sumo, dos semanas. Decidieron igualmente los clubes que en caso de jugar, la Liga Endesa 19/20 no se podría extender más allá del 10 de julio y que la concentración duraría, en cualquiera de los casos, 15 días, no más. Eso supone empezar esta fase, como muy tarde, el 27 de junio y que cada equipo juegue un partido cada 48 horas. Solo habría dos días de descanso entre la última jornada de la liguilla y las semifinales, y entre esta fase y la final. Los clubes consideran que esta carga es más que asumible ya que es prácticamente la misma cadencia que estaba prevista para los playoff originales. Aún así, la pretensión de la ACB, si las circunstancias lo permiten, es acabar el curso el 30 de junio.

Pretemporada de 21 días. Tratando de velar por la salud de los jugadores, la ACB también ha establecido que cada plantilla se ejercite (en su lugar de origen) un periodo mínimo de tres semanas antes de iniciar la concentración y sus correspondientes partidos. A tenor de las fechas topes, el comienzo de los entrenamientos tendría que ser antes del 2 o 3 de junio. "Se debe trabajar en garantizar la salud de los jugadores si se llega a producir la vuelta a las canchas", apuntaba anoche la Asociación de Baloncestostas Profesionales.