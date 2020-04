Marta Huerta de Aza: "Es momento para ser personas antes que deportistas"

La crisis sanitaria ha interrumpido la temporada de su estreno como árbitra de Segunda División B, paso gigantesco en una incipiente carrera en la élite. Esta tinerfeña nacida en Palencia procesa el momento recetando actitud positiva para sobrellevar mejor el confinamiento.

¿Cómo lleva el período de confinamiento?

Es un momento nuevo y complicado para todos, pero creo que si lo llevamos con una sonrisa y con actitud positiva, será mejor para todos. Me he creado una nueva rutina de trabajo y de entreno para seguir manteniendo los hábitos que tenía antes de este confinamiento.

¿Qué tipo de entrenamiento puede llevar a cabo en casa?

A día de hoy hay una gran oferta de alternativas para entrenar en casa. Se agradece que muchos profesionales de esta área hayan compartido rutinas de entreno en casa, y así es mucho más sencillo seguirlo.

¿Se apoya en pautas de especialistas en la preparación?

Sí, desde que llegué a Tenerife he contado con la profesionalidad de un preparador físico para desarrollar de la forma más óptima posible mis entrenamientos. Tengo la suerte de que además el CTA tiene su propio preparador físico y también nos manda las rutinas adaptadas a las condiciones en las que nos encontramos. Por parte de UEFA y FIFA también recibimos un plan mensual. En definitiva, no hay excusas para no entrenar.

¿El mayor déficit físico en esta situación es el trabajo de resistencia, el aeróbico?

La falta de kilómetros en las piernas se echa de menos, pero al no haber competición es cierto que la preparación tampoco es la misma. Lo importante es mantener y adaptarse a lo que tenemos en casa, no sentirnos frustrados porque no dispongamos de equis máquinas o de equis material.

¿Qúe es lo más que pierde un árbitro con este parón?

Lo único que se pierde es el ritmo de competición. En muchos países las competiciones europeas se paran en invierno y se retoman de nuevo en primavera. Sí ellos pueden seguir preparándose para la competición en ese periodo, estoy seguro que nosotros también.

¿Cómo imagina el regreso a la actividad? ¿Qué es lo que más puede costar?

Me lo imagino como cada fin de semana que me preparo para viajar a algún partido, con mucha alegría e ilusión. No creo que cueste nada volver a llevar la vida que llevábamos hace un mes, o eso espero.

¿Es partidaria de reanudar la competición, aunque sea en condiciones más exigentes, en verano, cada tres días...?

Es bonito pensar en el día que llegue, pero hay que ser realistas y darle importancia a día de hoy a lo que lo tiene, que es la salud. Considero esa la única prioridad a día de hoy, que nuestro país consiga superar unido esta pandemia, lo demás ahora mismo son todo conjeturas.

¿Se imagina dirigiendo partidos en pleno verano?

Sí, a nivel internacional hay muchas competiciones que se disputan en verano y que he tenido la suerte de poder acudir. Lo único que ha cambiado en esos encuentros es la necesidad de una mayor hidratación por la temperatura, pero de igual manera que sucede al inicio de la temporada o durante los partidos de play off en temporadas anteriores.

Los ascensos y descensos en el colectivo pueden llevarse a cabo a partir de las puntuaciones ya existentes, ¿tranquiliza esa posibilidad?

La verdad que desconozco cómo se va a actuar este año al respecto. Solamente agradecer al continuo interés que muestran tanto el CITAF, el CTA como UEFA por todos sus árbitros, haciéndonos sentir arropados en todo momento.

¿Realizan los árbitros acciones colectivas durante el confinamiento?

Sí, tenemos videoconferencias semanales donde la prioridad es interesarse por cómo estamos y compartir un momento ameno con el resto de compañeros.

¿Intuye que cambiará el espectáculo del fútbol a partir de esta situación?

No lo creo, el fútbol es fútbol, eso no lo cambia nada.

El deporte en general y el fútbol en particular están demostrando un alto grado de solidaridad. ¿Como lo valora?

Es momento para ello, es momento para ser personas antes que deportistas. La vida es mucho más que el deporte, lo son las personas. En estos momentos es cuando te das cuenta de lo importante que es la gente en tu vida y cómo la salud, de incluso personas que no conocemos, es nuestra mayor prioridad, que todos estén sanos.

¿Qué valoración hace de su temporada ? ¿Cómo ha sido su primer año tras el ascenso?

La temporada estaba yendo muy bien, me he adaptado a la categoría, que es lo que más quería, tener una adaptación rápida. He disfrutado de cada segundo, es una sensación muy bonita el ver como todo el esfuerzo durante años ha merecido la pena sólo por cada momento que vives. En conclusión... me siento una auténtica privilegiada de ser parte de este mundo y de la magnífica plantilla de árbitros de Segunda División B y árbitras de primera división.