David Rivas cree que "será difícil encontrar un patrocinador" en la próxima campaña

El presidente del CN Echeyde, David Rivas, considera que cancelar la Liga Premaat de waterpolo era la única decisión viable. La Federación Española de Natación lo hizo público el pasado jueves y con ello ratifica la continuidad del equipo tinerfeño en la élite.

"Aunque matemáticamente no estábamos abocados a ello, todo apuntaba a que tendríamos que jugar la promoción para evitar el descenso, pero como no se puede jugar, pues seguimos en la categoría", asegura Rivas, quien representó a su club en la reunión decisiva. "La idea la compartimos todos los presidentes, y es la misma que tuvo el de la Federación Española cuando se reunió con los de otras disciplinas deportivas, parece que todos van a tomar la misma decisión, finalizar las ligas y no perjudicar a ningún club. No se va a descender a nadie y se favorecería a los que quieran ascender, con arreglo a la última clasificación".

Para el Echeyde, la clausura no representa un gran alivio. "Solo porque no hay que hacer más viajes, y porque no tenemos la presión de jugarnos el descenso en una eliminatoria, pero ya estamos acostumbrados, hemos jugado cinco para ascender y otras que no se materializaron porque los equipos catalanes no querían hacer ese gasto. Estábamos enfocados a jugar la promoción y éramos bastante optimistas viendo la diferencia de nivel que hay entre las dos categorías", dice el presidente, quien no ve claro el futuro. "La próxima temporada no se sabe si será con el mismo formato, en principio están todos, pero hay equipos catalanes que pertenecen a clubes que sufrirán bajas de socios y podrían plantearse no seguir en la Liga", explica.

El Echeyde sufrirá recortes "los gastos de los siguientes viajes no los vamos a recuperar. No nos devuelven el dinero. Se perderán patrocinadores, en nuestro caso los segundos pagos ya nos han dicho que no van a poder hacerlos. El año que viene será muy difícil encontrar patrocinio. Nosotros esperamos sacarla adelante, pero para la siguiente dependemos de que las corporaciones no recorten en el deporte, porque si fuera así peligraría la continuidad del club en la categoría", termina.