Las dos federaciones canarias secundarán el plan de Rubiales.

Las dos federaciones territoriales canarias de fútbol van a secundar el plan que propone la Federación Española y darán por acabadas las ligas regulares en todas las categorías, a expensas de resolver los ascensos. Se suprimen los descensos desde Segunda B hacia abajo.

La Tinerfeña decidió ayer asumir esa fórmula propuesta por Luis Rubiales. El primer paso ha sido remitir una carta a cada club con una única pregunta consultiva. ¿Qué opina su club acerca del modo en que la RFEF ha propuesto solucionar el problema de las competiciones de fútbol y fútbol sala no profesionales de la presente temporada? Esa es la pregunta, a las que el formulario ofrece tres posibles respuestas. "Estoy conforme", "no estoy conforme" y "otras propuestas alternativas". El cuestionario puede ser respondido por los interesados en su zona privada del gestor CFutbol y se tiene de plazo hasta mañana. Las respuestas de los afiliados no serán vinculantes, pero sí tienen carácter consultivo y serán remitidas a la Española.

E Postura unificada. El secretario general de la territorial tinerfeña, Javier López entiende que "si la Federación Española toma la decisión final de que no haya descensos y sí ascensos, posiblemente el resto de federaciones lo apoyarán, porque la idea es que todas las territoriales apliquemos medidas lo más parecidas posibles. Habrá excepciones, por ejemplo, nosotros no tenemos ascensos y descensos desde infantiles hacia abajo, tendríamos que empezar a pensar desde cadetes hacia arriba". Las ligas de los más pequeños se darían ya por terminadas. "Luego, como dice la nota federativa, habría que estar 4 o 5 años para ajustar de nuevo todo como está ahora", porque los grupos serán súper numerarios al prescindir de los descensos. "La primera medida es el cuestionario, estará listo el lunes". El martes habrá reunión de las territoriales para "evaluar la situación", dice López.