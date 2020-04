Ilusiones en suspenso

Son los alumnos más aplicados, los que llegaban avanzados a los exámenes finales buscando un ascenso de categoría. Los tres mejores del fútbol provincial, Tenisca, Marino y Atl. Victoria, con permiso del Tenerife C, cuyo salto a Tercera está condicionado por la presencia del primer filial. Han recorrido tres cuartas partes del camino, pero sus sueños están en un limbo. La idea de la Española es cancelar las competiciones, con ascensos y sin descensos.

Luis Rubiales va a proponer a las Territoriales un sistema unificado para acabar las competiciones no profesionales. Los detalles no se conocen en profundidad, pero se maneja la idea de hacer playoff de ascenso en Segunda B y Tercera (entre los cuatro equipos canarios) y suprimir los descensos. "Sería una fórmula algo más justa que anular la temporada". En eso coinciden los técnicos de los dos equipos tinerfeños que están ahora entre los cuatro mejores de Tercera, José Juan Almeida, Kiko de Diego. Ambos, junto a Patricio de Ara, que tiene al Atl. Victoria a un paso de dar el salto al fútbol nacional, le ponen voz a sus anhelos, durante un paréntesis que, para sus equipos, impone congelar los sueños gestados en la temporada.

Almeida apela al 'verde'. El experimentado técnico tiene claro cuál sería el final ideal. "Lo que me gustaría es que se terminara. Si solo hubiéramos jugado 5 o 6 jornadas yo compartiría la opinión de darla por nula, pero ya hemos cubierto tres cuartas partes de la temporada. Lo bueno sería terminarla y que sea lo que sea. La fórmula de jugar un playoff sería al menos más justa que la opción de anular la competición". El técnico del Tenisca, que pasa el confinamiento en su casa de Gran Canaria, entiende la situación. "Es un problema mundial, al principio nos lo vendían como una gripe y la realidad es que ha muerto mucha gente. Nadie quería que se parase la Liga, pero ha sido por una cuestión de mucho peso", señala el grancanario, que valora que "si bien la crisis inmobiliaria de hace unos años ya cambió cosas, esto influirá más, porque es un tema más duro. Para las islas va a ser un golpe importante, sobre todo por el turismo, que es clave para nosotros y recuperarlo va a costar". Respecto al trabajo en casa de los jugadores entiende que "no tiene nada que ver el entrenamiento individual con el colectivo. Se está hablando de jugar cada 72 horas, y en este sentido el fútbol profesional no se vería tan afectado como el nuestro. Nosotros, por ejemplo, en Copa Heliodoro, que se juega entre semana, no hemos podido contar con Dani López, porque no puede estar pidiendo permiso en el trabajo a cada momento. El tema de la insularidad hay que tenerlo muy en cuenta". No obstante, el entrenador del Tenisca cree que el mayor perjuicio es la ausencia de público. "El fútbol genera muchísimo dinero, pero eso es gracias a los aficionados, y no reparamos en ellos, solo hablamos de qué piensan los futbolistas, los entrenadores o los directivos, pero no los aficionados. Para el Tenisca, jugar a puerta cerrada es un golpe durísimo, porque en casa se nos mete mucha gente y eso es un ingreso importante. El fútbol tiene esta grandeza por la afición, aunque el jugador sea el protagonista". Almeida pide un desenlace justo. "Hay equipos como el Victoria y el Arucas que llevan años apostando fuerte por el ascenso, mucho más que el resto, y no les puedes decir ahora que hay que empezar de cero, no sería justo. No sé qué medidas van a tomar, pero lo que espero que sean lo más justos posible".

De Diego lo ve complicado. Para el entrenador del Marino "es complicado que podamos acabar la temporada. Seguramente la de Primera y la de Segunda se jugarán, por los intereses económicos que hay, pero en Segunda B y Tercera es difícil que se reanude". Respecto a la hipótesis de resolver el ascenso en un playoff, De Diego matiza que "primero habría que aclarar quienes lo juegan, ahora mismo hay partidos atrasados que pueden cambiar el orden entre los cuatro primeros, pero sería una decisión al menos más justa que no volver a jugar". El experto técnico sureño intenta "transmitir tranquilidad, los jugadores tienen planificado el trabajo que deben hacer, condicionados por el material que tiene cada uno y el tipo de vivienda de que disponen y, a partir de ahí, hay que esperar acontecimientos, estar en casa y cumplir las instrucciones que nos da el Gobierno". El Marino ha perdido efectivos "se han ido del filial tres o cuatro, y Charny, Oli y Roy, los demás están aquí. La idea de ellos es volver". Kiko expone sus argumentos. "Es más complicado jugar cada 72 horas en estas categorías. Si se cancela la Liga seríamos perjudicados, pero lo prioritario es la salud, parar la pandemia y encontrar una vacuna". Uno de los grandes obstáculos a la vuelta, en posible un formato exprés de liga entre semana, serían los viajes. "Claro, hay que tener plantillas amplias y hay gente que trabaja, en nuestro caso tenemos un filial para echar mano de los chicos, pero hay otros que igual no reúnen jugadores para completar la competición, creo que sería una liga muy desigualada". Así las cosas, el técnico ve como opción "no solapar esta temporada con la próxima, anular esta liga y empezar de cero, otra medida no contemplo, pero tomen la solución que tomen, va a haber equipos perjudicados. Lo más justo sería acabar la competición", asegura. La repercusión económica se notará. "El Marino es un equipo que se subvenciona del turismo y esa actividad está parada. El presidente me ha comentado que va a intentar pagar a los jugadores, cada uno tendrá su negociación, hay gente en Tercera que tiene condicionado lo que cobran a la posibilidad de acabar la competición". El técnico se pregunta cómo deben obrar los equipos como el suyo ante la posibilidad de tener que jugar más allá del 30 de junio. "¿Qué hacemos, pagamos a los futbolistas ahora sin jugar o esperamos a hacerlo luego si se vuelve a competir?", concluye.

El Victoria, a las puertas. En la Preferente tinerfeña, el Atl. Victoria mantenía una bella disputa por el título con el Tenerife C, que es el líder. El filial tiene su ascenso condicionado y eso convertiría el segundo puesto del equipo norteño en un pasaporte hacia Tercera. Patricio de Ara, una referencia en los banquillos en el fútbol tinerfeño, vive esta situación "con muchísima incertidumbre, si somos objetivos, tenemos una ventaja importante en la tabla clasificatoria y muchas opciones de lograr el ascenso. Ahora bien, lo primero es la salud, pero si la situación lo permite, lo más justo sería que la temporada se terminara", esa es la vía que reivindica " no somos los que vamos a tomar la decisión pero si hay cordura, objetividad y justicia, deberíamos acabarla". De Ara es optimista, "lo soy después de oír a Ramón Hernández, vicepresidente de la FTF, decir que se podía incluir julio para competir, eso me da un halo de esperanza. No se le puede dar más importancia a un 25% de una competición que al 75% que ya se ha jugado", pero su alternativa si se cancela la temporada es "respetar la clasificación y si no se quiere sacrificar a nadie, que no haya descensos, pero los que están en ascenso directo deberían llevarse el premio por haber jugado el 75% de la competición", asegura.

Sobre la opción de jugar en verano argumenta que "los que estamos en el mundo del fútbol deberíamos pensar que toca un verano de sacrificio, entre comillas, porque somos unos privilegiados. Podríamos estar jugando hasta mitad de agosto y luego un mes de descanso y empezar de nuevo en septiembre", y aporta ideas como "que la próxima temporada se juegue miércoles y domingo y el que no quiera jugar que no firme. Hay un problema muy grave, se ha hecho una inversión muy fuerte y se debería buscar una solución diferente a dejarlo todo anulado". El Victoria sigue "planificando sesiones" a sus jugadores, aunque "no todos tienen el material para realizarlas con máxima efectividad, están haciendo todo lo que pueden. Si volvemos, todos vamos a partir de una misma base" y pide "que nos den un tiempo para prepararnos". En Preferente solo hay un equipo de fuera de Tenerife, el Santos Reyes, por lo que el handicap de los viajes es menor. "Habría mínimos problemas para poder terminar la temporada, miércoles y domingo", asegura.

Su club maneja con un criterio firme el momento económico. "La información que tengo es que estamos al día, pero el club no abonará ni abril ni mayo, hasta que no se reanude la competición. Los jugadores lo han entendido. Lo que el fútbol quiere es que acabe esta incertidumbre", finaliza.