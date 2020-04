La Liga Endesa prepara un protocolo para su regreso paulatino a la actividad

Firme en sus propósitos y prácticamente a imagen y semejanza de lo que trata de hacer el fútbol profesional en España. Esa parece la línea de actuación de la ACB para intentar que la Liga Endesa 2019/20 llegue a su conclusión. Al menos es lo que se desprende de la última reunión -telemática- que tuvieron sus presidentes de clubes este pasado viernes, un encuentro en el que lejos de ponerse un ultimátum en forma de cancelación definitiva, deja entrever la intención de dar los primeros pasos en pos de regresar a la normalidad más pronto que tarde. Así, en el citado encuentro de hace tres días el organismo comandado por Antonio Martín decidió que se empiece a elaborar un protocolo de actuación de cara a que los equipos pudieran ejercitarse fuera de sus domicilios -en las canchas- como primera barrera a derribar antes de jugar encuentros de competición oficial.

Un proceder que podría guardar muchas similitudes con lo que se pretende realizar en el fútbol profesional, tanto en Primera como en Segunda. En la ACB se espera que el confinamiento pueda levantarse para los deportistas profesionales en un plazo entre tres y cuatro semanas e iniciar así una especie de pretemporada, independientemente de que los clubes queden divididos de entrada en varios grupos, e incluso sin la certeza de si se podrá volver a jugar o no este curso. Cuestionado por esta decisión, el presidente del CB Canarias, Félix Hernández, condiciona este avance al "visto bueno de las autoridades sanitarias". "Ahora mismo está todo en el aire", añadió.



La Asamblea fijará más aspectos

Será el próximo lunes, día 20, cuando los 18 presidentes de la ACB vuelvan a mantener un encuentro, esta vez a modo de Asamblea. Reitera Hernández, sobre esta cita, que no tiene por qué ser sinónimo de "cancelar la competición". "Lo que sí creo que haremos será tomar decisiones como el formato a adoptar en caso de reanudar la liga", o incluso "cuáles serían las condiciones de ascenso y descenso" en el supuesto de que más adelante sí se certificara la imposibilidad de volver a las canchas esta campaña. Ya en una visión a medio plazo, y teniendo en cuenta que los partidos del ejercicio 19/20 se podrían prolongar hasta bien entrado el mes de julio, el dirigente canarista no cree que "afecten a las fechas del próximo ejercicio", por lo que no habría riesgo de que se solape la Supercopa a jugar precisamente en Tenerife -lo lógico sería una semana antes de que arranque la Liga Endesa- con la Final a Ocho de la BCL (del 30 de septiembre al 4 de octubre), donde podrían estar los aurinegros en caso de acabar eliminando al Oostende. Es más, Hernández se muestra positivo sobre el evento fijado en el Santiago Martín a finales de verano. "Sería un puntazo para todos, pero en especial para la ACB y sobre todo para la Isla", argumenta.