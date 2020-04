Ashotel propone Tenerife como sede del final de los dos campeonatos de liga

Tenerife se postuló como centro de la atención futbolística nacional, ofreciéndose a organizar la estructura para acoger el tramo final de las ligas de Primera y Segunda División, con un total de once jornadas que constarán de 231 partidos. La iniciativa partió de Ashotel, que emitió ayer un comunicado en el que dio a conocer que su presidente, Jorge Marichal, ha dirigido una carta a los presidentes de la Federación y la Liga, Luis Rubiales y Javier Tebas, en la que les propone la posibilidad de completar en esta comunidad el tramo final de la temporada, una vez se autorice la reanudación de la actividad.

La asociación de hoteleros no ha recibido la respuesta oficial de los organismos futbolísticos, pero la Cadena Cope avanzó que Javier Tebas ha rechazado el ofrecimiento de Ashotel, porque considera inviable movilizar a 42 clubes, con entrenamientos, concentraciones y partidos, en una sola comunidad autónoma. Ashotel planteó la opción de que los 238 partidos pendientes (110 de Primera y 126 de Segunda, aunque 5 de ellos ya era seguro que se disputarán en el Heliodoro) pudieran repartirse "según el criterio de los organizadores" en campos de las islas, sin que el aforo condicione su elección, porque el único escenario seguro es que si vuelve a haber fútbol esta temporada, será a puerta cerrada, sin público.

El plan inicial de Ashotel expuesto ayer está "en la fase cero", según el gerente de la citada asociación, Juan Pablo González, pero de puertas adentro se contempla la posibilidad de que la propuesta sea matizada y puedan surgir otras opciones que irían desde la organización solo de una de las dos divisiones, del tramo final de la Liga Iberdrola de fútbol femenino o, a un solo partido, o incluso de la final de la Copa del Rey.

Razones de peso. La insularidad, como garantía de aislamiento, que ha protegido parcialmente a las islas en esta crisis, y la condición de destino turístico de primer nivel mundial, "con más de 15 millones de turistas recibidos en 2019", son dos argumentos esgrimidos para avalar a Canarias como alternativa para llevar a cabo una concentración deportiva de esta magnitud. El presidente de Ashotel, Jorge Marichal se mostró convencido de que las islas cumple "con todos los requisitos que serían necesarios para que esto se pudiera producir. Así lo hemos expresado en las cartas remitidas" y valora "la capacidad de infraestructura que podemos tener en el Archipiélago, en concreto en Tenerife, pero se puede ampliar a otra Isla, para poder hacer frente a un envite de estas características. Tenemos infraestructura, capacidad y ganas para poder dar cobertura a este final de liga". En este sentido, el gerente de la asociación explicó que "en Canarias hay 1.800 establecimientos turísticos (y más de 2.000 camas), de los que un 30% son hoteles de cuatro y cinco estrellas. No habría problema algunos para distribuir a los equipos en 42 hoteles diferentes, para cumplir con todos los requisitos sanitarios y técnicos", detalló.

Los beneficios. La propuesta es un paso al frente, con el que Tenerife se adelanta a otras comunidades que pudieran apostar por ideas semejantes, pero tiene como objetivo también contribuir a la recuperación del sector turístico en las Islas, y a "la reapertura paulatina de algunos de los establecimientos alojativos, cerrados desde el 27 de marzo, así como al regreso de sus plantillas", según explica la asociación. Jorge Marichal expone que están "levantando las manos y diciendo que estamos aquí" y asegura que "cosa que no se intenta, cosa que no se consigue". A su juicio, se trata no solo de "mejorar la situación turística y de la hostelería en Canarias, sino también de hacerlo con la situación económica de todo el país porque el fútbol mueve mucho dinero en contratos televisivos y de publicidad, al margen de que los particulares estamos ávidos de entretenimiento, y que la liga continúe en condiciones de seguridad y sobre todo dando una imagen muy buena para el destino turístico canario, esta puede ser una buena medida", resume.

Los aliados. Jorge Marichal desveló que la iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias. "Se le trasmitió previamente a la consejería de Turismo, tuvimos un buen acercamiento y apoyan la medida. Y si se tomase no estaríamos solos como planta hotelera, sino también su respaldo del Gobierno de Canarias dentro de sus posibilidades. Seguro que será bien aceptada también por la oposición", explicó el presidente de la asociación, que pone en valor la influencia positiva del clima cálido de Canarias durante todo el año. En la última reunión FEF-AFE se aprobaron las pausas de hidratación de los futbolistas, teniendo en consideración que la Liga acabaría en pleno verano. Este argumento potencia la sede canaria como un lugar ideal.