El Salud renueva un curso más a Stephania Oliveira

Después de las renovaciones de las hermanas Jaén, Agustina y Alma, y de Alicia Robles, además del fichaje para la próxima temporada de Rebeca López, el Club Balonmano Salud Tenerife sigue trabajando en su plantilla 2020/21, y seguirá contando para ello con Stephania Rayanne Oliveira.

De este modo la relación entre la entidad y la jugadora se extenderá a una tercera temporada en la isla. "Es una alegría que sigan contando conmigo, ya que me tratan como si estuviera en casa", señaló Stephania a los medios del club tras el acuerdo.

La jugadora de primera línea espera "ayudar en todo lo que pueda y dar lo mejor. Espero que la próxima temporada empecemos con mejor pie y tener antes la salvación y así poder ir más tranquilas", en la nueva Liga Guerreras Iberdrola 2020/21.

La blanquiazul no ha podido tener la continuidad deseada por una importante lesión en una de sus rodillas, y agradece "la confianza del club", por seguir contando con sus servicios: "Han sido temporadas muy complicadas por la lesión. Y esta renovación significa que siguen apostando por mí. Sigo con molestias, pero creo que no hay mal que por bien no venga. Y este parón me está ayudando a recuperar y volver con más fuerza", añadió.

El tiempo 'ganado' le permitirá retornar con fuerza y ser una jugadora importante para la escuadra de Octavio Pérez. "Después de la lesión y este parón, será un reto para mí poder empezar la temporada desde el principio para así no volver a recaer", finalizó ilusionada la jugadora.